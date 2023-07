Sagunt, malgrat la seua importància històrica i artística, ha patit una forta regressió en les seues festes i tradicions des dels inicis del segle XX, a causa del fort creixement poblacional i la industrialització, deixant-se de fer molts dels costums que des de segles, mantenien els nostes avantpassats. Intentar recuperar eixa identitat que ens caracteritza com a poble és el que ens ha portat al Grup de Danses de Morvedre, des dels seus inicis fa més de 40 anys, a ocupar-nos de la difusió del nostre patrimoni immaterial. Una de les nostres accions ha sigut el manteniment de la “Dansà a Sagunt i Port”.

La dansà és la denominació amb la que, durant els anys de la trancisió espanyola, s’ha intentat revitalitzar o recuperat les danses, celebració popular que, des d’antic, celebren els pobles valencians amb motiu de les seues principals festes tradicionals. Així, el Grup de Danses de Morvedre, en 1985, va encetar aquesta manifestació festiva, amb el suports de les dos majors entitats del poble en aquell moment, Caixa Sagunt i l’Ajuntament de Sagunt. Es tractava de fer de cada dansà un punt d’encontre de balladors i balladores de qualsevol procedència, i per aquest motiu, es va triar i difondre, l’esquema del ball de comptes de les comarques centrals del nostre país, més vistós i millor conservat, com van fer moltes poblacions valencianes on les danses ja no estaven vigents. En un moment determinat, va ser l’Ajuntament el que es va fer càrrec del total del patrocini de la dansà a Sagunt, i també es va extendre al Port. Ja van 37 edicions, en 38 anys. Només es va deixar de fer l’any de la pandèmia. El camí no ha estat fàcil, i malgrat tindre més antiguitat que l’actual model de festes de penyes, encara cal difondre i donar suport a la seua realització, i conservar les nostres senyes d’identitat com a poble.

Les danses i balls de carrer prenen distintes denominacions segons zones, i fins i tot, poblacions. Açò dona lloc a la confusió entre danses i balls, però totes aquestes manifestacions comparteixen les següents característiques:

Tenen una finalitat ritual, menys o més, determinada.

Els balladors i balladores no tenen llibertat de moviments. Hi ha una estructura tradicional en cada zona o població.

El nombre de balladors no és limitat com les danses processonals, però es requereixen una sèrie de condicions per a eixir a dansar, a més d'un ordre.

On està vigent, sol ballar-se amb roba tradicional amb una certa homogeneïtat.

Es celebra en els carrers o places i en dies concrets, al llarg dels anys.

Des d’antic, s'interpreten amb dolçaina i tabalet.

Així en les comarques del Palància, trobem les danses amb les següents denominacions: ball de plaça, ball de l'arenilla, “las bailas” i “baile del tedero”. A més, existeix, més o menys, una estructura general de les danses a l'Alt Palància i el Camp de Morvedre. El nom de ball de l'arenilla fa referència a una de les parts de les danses. “Las bailas” és un nòm d'orígen semblant al de “dansaes”. El “baile del tedero” fa referència a l'element il·luminador que es col·locava al mig de la plaça. És el nom de ball de plaça, per a l’estructura de les danses a la nostra comarca, el més idoni i generalitzat al llarg dels temps, ja que tots els exemples de danses esmentats es ballen a les places dels pobles.

Al llarg dels anys, hem pogut replegar informació de la celebració del ball de plaça a la nostra ciutat. Així, després de les entrevistes amb Vicente García Moreno (la música) i Antonia Llorens Vidal (últims anys de la dansa), en 2009, i després d’una conferència prèvia, vàrem restaurar el ball de plaça, afegint-lo a la dansà de Sagunt i Port. Per al ball, hem agafat esquemes i moviments que s’han conservat fins hui en poblacions de la comarca, com Faura i Canet. La nostra finalitat i intenció és la de recuperar una tradició que, des de fa quasi 100 anys, havia desaparegut de les nostres festes patronals. Però necessitem la implicació i participació de la gent. No podem deixar de costat les nostres arrels. En eixa tasca estem. Vos convidem a vindre a ballar el ball de plaça.