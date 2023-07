Petrés se plantea cambiar el uso de tres edificios públicos

La prioridad del nuevo equipo de gobierno de Petrés de dotar al municipio de un centro de día para los mayores, llevará a replantearse el uso de tres edificios públicos como son el Forn vell, de reciente adquisición; el actual ayuntamiento y las antiguas escuelas. Así lo ha anunciado el alcalde, Miguel Vidal, quien junto a su equipo ya ha puesto la maquinaria en marcha para dar luz verde a este proyecto, que es uno de sus principales objetivos para este mandato político.

De momento, Vidal está explorando las posibles vías de financiación y aunque asegura que "está muy complicado para este año. Los fondos de cooperación ya están comprometidos y poco margen de maniobra tenemos", sí que deja claro que para los presupuestos de 2024, el centro de día contará con dotación presupuestaria, aseguraba.

Mientras tanto, ya se trabaja en buscar una posible ubicación para este centro con el que el gobierno de Petrés quiere garantizar no solo el envejecimiento activo de sus mayores, sino un "envejecimiento digno" añadía el socialista. "Queremos que nuestros mayores estén atendidos y sigan teniendo espacios donde poder sociabilizar, entretenerse y mantenerse activos. Por otro lado, también hay que pensar en las familias que los tienen a su cargo y que necesitan disponer de unidades de respiro donde sus mayores estén bien cuidados, lo que les permite además conciliar vida familiar y laboral".

Edificio emblemático

Uno de los edificios cuyo uso quiere replantearse el ayuntamiento es el conocido Forn del Baró, que el ayuntamiento adquirió hace un año por 160.000 euros con la intención de convertirlo en espacio museístico, en concreto, la zona del horno, ya que es uno de los edificios más antiguos de la localidad , datado en el siglo XV, mientras que las estancias colindantes pretenden reconvertirse en una extensión del ayuntamiento, contempla el proyecto. "Vamos a estudiar si se puede ubicar allí el centro de día, porque el edificio cuenta con bastantes metros cuadrados; no obstante, si es inviable, no descartamos que el Forn acoja un salón de actos, también necesario".

Otra de las alternativas que se está estudiando es el actual ayuntamiento, que de trasladarse al edificio del Forn, quedaría libre, explicaba el alcalde, quien tampoco descarta acondicionar las antiguas escuelas para este proyecto. Inmuebles que también quieren adaptarse y acondicionarse para acoger espacios donde las distintas asociaciones del municipio puedan reunirse y desarrollar sus actividades.