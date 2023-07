El deportista del Gimnasia Morvedre, José Cabrera ha recibido todos los honores por parte del Ayuntamiento de Sagunt, tras proclamarse, el pasado 22 de junio, subcampeón nacional en la categoría junior del campeonato de España Individual de Gimnasia Rítmica, celebrado en Santander. El concejal de Actividad Física, Salud y Deportes, Javier Timón, ha expresado su máxima admiración al deportista. «Hoy recibimos a José Cabrera para rendirle un merecido homenaje y trasladarle nuestra admiración, nuestro reconocimiento y el de toda nuestra ciudad por la medalla de plata conseguida en el Campeonato de España Individual de Gimnasia Rítmica», ha exaltado el edil.

Además de este logro, el gimnasta consiguió el ascenso a primera categoría donde competirá a partir del año que viene en el nivel más alto de la gimnasia rítmica española, en la que solamente 18 deportistas tienen el privilegio de participar. También logró clasificarse en sus tres finales por aparatos, donde venció en la modalidad de cuerda, quedó segundo en aro y cuarto en la disciplina de cinta.

Una brillante trayectoria que tambíen ha destacado el alcalde de Sagunt, Darío Moreno: «Has pasado a ser un deportista de élite. Ya eras un gran atleta de nuestro municipio, pero has ido un paso más allá. Hay un aspecto clave, que es que este reconocimiento ya solo debería existir por todas las horas de trabajo, por toda la dedicación que lleva detrás. Obviamente hay que tener un talento especial, solo y únicamente con horas no a todo el mundo le basta».

También se destacó el trabajo y esfuerzo de otros gimnastas de la ciudad en diversos campeonatos

Asimismo, el alcalde ha recalcado «la inspiración» que supone, ya que esto «anima a las futuras generaciones tanto de este club como de otros deportistas a que sigan hacia delante». El alcalde ha hecho hincapié en que estos logros también contribuyen a mejorar la sociedad en cuanto a los roles de género.

«Espero mantener esta primera categoría y lucharla hasta el final y conseguir más resultados», ha declarado José Cabrera. El deportista, también ha agradecido todo el apoyo recibido, tanto por sus familiares, compañeros y club ya que «esto no es un trabajo solo individual, sino también de equipo, sin ellas y sin ellos no hubiera sido nada de esto posible».

Finalmente, el presidente del Club Gimnasia Rítmica Morvedre, Luis Marín, ha explicado que «para los que estamos detrás de estos deportistas significa mucho más, ya que considermos que hemos crecido, se nos identifica y se nos valora, a pesar de ser un deporte minoritario al que se le prestaba muy poca atención siendo un deporte olímpico».

Otros reconocimientos

También se ha reconocido el trabajo y esfuerzo de los gimnastas Xavi Requena, que ha obtenido la cuarta plaza; de Claudia Guzmán, que se ha consolidado un año más como deportista de primera categoría, en el Campeonato de España celebrado en València; y de los y de las gimnastas del equipo alevín, que representó al club en la copa de España de conjunto celebrada este julio en Orense consiguiendo la quinta posición.