Cortar alas a palomas y dejarlas morir. Éste es el tipo de maltrato animal detectado en el Port de Sagunt por dos vecinos que no han dudado en denunciar lo ocurrido a Levante-EMV después del último caso detectado por uno de ellos, que afectó de golpe a 12 animales y vino precedido de otros cinco hallazgos similares en los últimos dos meses.

El más reciente se produjo el pasado martes, sobre las 15 horas, junto a unos contenedores de basura situados cerca de la plaza del Padre Jaime. Como adelantó la edición digital de este diario, once palomas fueron descubiertas allí en mal estado. «Estaban amontonadas y con las alas amputadas, dentro de una pequeña jaula que, además, había sido tapada además con una bolsa de plástico de supermercado, para que nadie las viera. Las encontré jadeando y podían haberse asfixiado», explicaba a este diario Alfredo Estellés, el hombre que las encontró «gracias a que su perro le alertó de que allí había algo raro», añade.

Tras llamar a una vecina para que le prestara jaulas donde cuidar a los animales, ella se dio cuenta de que había otra paloma con las alas cortadas entre la maleza, por lo que la recogieron también.

Estas «atrocidades», según lo calificaban, condenaban directamente a los animales a una muerte lenta y cruel. «Los han abandonado con las alas cortadas al rape para que vengan los gatitos y los perros de noche, y las maten. O que se mueran en cualquier rincón al no poder ir a por comida», apuntaba la mujer, además de considerar que todo este caso de maltrato animal «se debe saber para intentar impedir que haya más».

Más casos similares

Alfredo reconoció además a este diario que no era la primera vez que veía algo así. «En los últimos dos meses, yo he recogido a otras cuatro palomas más con alas cortadas y otra con un ala rota. Como soy ‘colombaire’, las estoy cuidando como puedo en un cajón y dos ya las he podido soltar, pues cuidándolas dos semanas, las plumas les volvieron a salir y podían volar».

Entre esos 17 ejemplares, algunos presentaban más signos de maltrato, como los dos pichones que encontró en una caja de zapatos en otro punto del Port, bastante alejado: Los jardines del Centro Cívico. «Llevaban atadas las patas para que no se pudieran mover y el pico con precinto, para que no se les oyera»», contaba. A esto se le suma la paloma que halló a principios de este mes junto a otro contenedor cercano a la plaza del Padre Jaime. «Estaba atada en un árbol con hilo de pescar, con un dedo cortado entero en una pata, más los dos que le faltaban de la otra», apunta.

Además de decidirse a denunciar los hechos ante el Seprona de la Guardia Civil, tanto Alfredo como su vecina intentaron ayer contactar sin éxito con el Centro de Recuperación de Aves del Saler para ver si ellos pueden cuidar de las palomas heridas. «Yo hago lo que puedo, pero es que tengo más animales en casa», apuntaba el ‘colombaire’.

Maltrato desconocido en el ayuntamiento

El edil de Bienestar Animal de Sagunt, Javier Timón, reconocía ayer a preguntas de este diario que conoció lo ocurrido a través de la noticia que avanzó Levante-EMV en su edición digital. «No tenemos conocimiento de este asunto, ni ha llegado ninguna información al departamento», decía además de asegurar que es la primera vez oye hablar de casos de maltrato a las palomas.

Conducta delictiva

Consuelo Ramón, Catedrática de Derecho Internacional Público de la Universitat de València ha confirmado a este diario que el cortar las alas a estas aves «es una conducta delictiva». «Tanto el actual Código Penal como las recientes Leyes Autonómica y Nacional prohíben este maltrato», apuntaba a preguntas de este diario.