La empresa propietaria de los 67.000 m2 del Malecón de Menera del Port de Sagunt, según una sentencia firme, ha insistido en un comunicado que su objetivo no es lograr una expropiación de los terrenos por parte del ayuntamiento, como llegó a pedir hace años, sino impulsar "un proyecto de máximo nivel que concilie los intereses privados que corresponden a todo propietario que ha comprado y que titula una propiedad privada por la que en su día pagamos el precio correspondiente, como los intereses públicos, creando una zona ajardinada y de servicios una zona ajardinada y de servicios a disposición de Sagunto".

Sin llegar a citarlo, aluden así a su última intención anunciada públicamente hace unos meses de urbanizar la zona, construir varias torres de edificios y un jardín abierto al público.

Tras los recientes argumentos de varios partidos en contra de esta postura aludiendo, entre otras cosas, a que la zona está a afectada por el PATIVEL, que establece una franja litoral de protección medio ambiental, afirman que este plan "afecta solamente a suelo básicamente rústico, que no se encuentre integrado en núcleo urbano y que no se encuentre en zona urbanizada" y añaden: "Ya en el año 2017, cuando la Conselleria estaba tramitando el Decreto que finalmente aprobó la franja de protección, la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Sagunto explicaba que el MALECON DE MENERA no estaba afectado por dicha franja, precisamente porque estaba integrado en núcleo urbano y rodeado de viales públicos". Así consideran que "en relación a que la parcela debe de posibilitar una adecuada protección ambiental a la franja litoral, cabe destacar que las parcelas colindantes el uso actual son de ocio y zonas de aparcamiento, y nos gustaría también saber qué zonas verdes contempla el ayuntamiento realizar".

También remarcan que la empresa "no está especulando con unos terrenos públicos, sino que pretende el Ayuntamiento deje de insistir en impedirle disponer libremente de su propiedad privada, conforme a la escritura de compraventa, conforme a la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de 2010 y conforme a la resolución administrativa del deslinde de 8 de febrero de 2023".

Reciente corte de carretera

Desde Prosagunsa recuerdan que el reciente corte de la carretera de acceso su a la playa del Port se produjo porque ese tramo "pertenece a nuestra propiedad y que en el año 2.000 el Ayuntamiento nos pidió permiso para utilizar el paso a través de nuestra finca de forma provisional, por el tiempo absolutamente necesario para queconstruyese un acceso alternativo y sin que la concesión del permiso supusiera en ningún caso el establecimiento de un derecho a favor del Ayuntamiento. En esas estrictas condiciones y con el mejor ánimo de colaborar con el Ayuntamiento le concedimos el permiso que solicitaba. Luego nos encontramos que el Ayuntamiento no promovió ninguna solución alternativa y, sin respetar el acuerdo documento por escrito, pretendió mantener a toda costa y sin derecho alguno para ello el acceso a través de nuestra finca. Por ello, revocamos fehacientemente el permiso en el año 2012, sin que desde entonces el Ayuntamiento nos haya permitido vallar y cerrar nuestra propiedad, negándose a ello cada vez que lo hemos solicitado.

De este modo, insisten en que "no queremos más una solución que respete nuestra propiedad, sin vulneración de la misma, favoreciendo al máximo a la ciudadanía, por lo que instamos a todos los grupos políticos, a las asociaciones y a la ciudadanía en general para acordar una solución que, además de respetar que la finca es de propiedad privada, sea la más beneficiosa posible para Sagunto".