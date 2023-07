Algímia d’Alfara es prepara per a les seues setmanes de festes que es prolongaran des del 21 de juliol fins al 13 d’agost. Els festers i la comissió de bous, juntament amb l’Ajuntament d’Algímia han treballat durant tot l’any per a que el poble pugua disfrutar uns dies de festa i germanor. La programació d’actes es completa i està carregada de novetats.

Els festers d’Algímia 2023 han elaborat una programació molt variada per als dies grans de la població. I conviden als veïns a participar activament per a gaudir de la convivència al carrer i de cadascun dels actes. Unes festes que estaran plenes de cultura, tradició, esport, música i diversió.

Les competicions esportives al poliesportiu municipal començaren el passat 10 de juliol i es van allargar fins el 21 de juliol. També dins de l’oferta del inici de festes cal ressenyar la 7ª marxa nocturna al Picaio del 21 de juliol, que va anar acompanyada d’una sessió d’observació astronòmica des del cim de la muntanya. El 22 de juliol va tindre lloc la segona nit d’arrels d’Algímia. Aquesta edició va servir d’homenatge a la història de la Unió Musical d’Algímia en conmemoració del 40 aniversari de la seua refundació en 1983.

El programa continuarà hui amb la presentación dels festers i, a continuació, el «Ball de Ritmes Llatins». És un acte que es recupera, ja que en el passat era tradició fer aquesta celebració i no es feia des de 2010. Demà serà un dia intens, amb un dels plats forts de les festes: el Concurs Nocturn de Paelles, després la cavalcada de disfresses i per a finalitzar el dia «Carnavalia On Tour».

El diumenge 30 serà un dia més tranquil amb el Concert de Festes de la Unió Musical d’Algímia. El dia 31 la festa es concentrarà en les últimes hores del dia amb el Concurs de All i Oli, una torrà popular i tancarà l’actuació del Duo «Hey You». El dimarts dia 1 d’agost serà el Dia dels Majors amb cercavila de vesprada, missa, sopar i teatre-sainet en valencià amb l’espectacle «La Barraqueta del Nano» a continuació.

El 2 d’agost estarà dedicat als xiquets. Ells seran els protagonistes d’una jornada que tindrà parc multiaventura i parc infantil i acabarà en un sopar especial al poliesportiu amb la «Festa de l’espuma». La pilota serà la protagonista el 3 i 4 d’Agost amb la trobada d’escoles i la partida de festes respectivament. Els dijous 3, a més, hi haurà sopar i espectacle de monólegs a càrrec d’Arnau Soler i el divendres 4 la macrodiscomobil «Cachondeo Party» de nit.

Sense temps per a recuperar-se, els veïns arribaran al cap de setmana dedicat als patrons. El dissabte 5 d’agost arrancarà amb un volteig de campanes que convidarà a continuar gaudint dels dies grans. Més tard els actes es traslladaran a l’ermita, on s’oficiarà una missa de campanya acompanyada de la tradicional ofrena de flors i la baixada de la patrona, la Mare de Déu del Desamparats, fins a la parròquia de la localitat. De nit, ball del mantó amb l’orquestra «Twister».

El diumenge 6 d’agost, dedicat a la Mare de Déu dels Desemparats, hi haurà despertà, cercavila per replegar els festers i missa cantada per la coral UMA. Els actes continuaran a les 20.30 hores amb la processó pels carrers de costum. I per a acabar aquest dia gran de les festes, un castell de focs artificials a càrrec de la pirotècnia Gironina i l’espectacle musical en directe «Tributo ABBA» al poliesportiu posaran el fermall d’or a la jornada festiva.

El dilluns 7 d’agost es la festivitat dedicada a Santa Úrsula. S’ha programat un dia d’actes amb cercavila, missa cantada per la Coral UMA, i processó. A la nit, l’orquestra «Seven Crashers» tancarà el dia. El 8 d’agost serà el dia de difunts, se farà una corona i s’oficiarà una missa en el seu record.

Setmana taurina

Del mateix 7 a l’13 d’agost, els bous al carrer seran els protagonistes de la festa en Algímia. El 7 de nit el xupinazo marcarà l’inici dels festejos taurins amb bou embolat a continuació. La resta de dies hi haurà entrada i prova de vaques a partir de les 14 hores, a les 18.30 hores donaran començament les vaques de la vesprada i a les 24 hores els bous embolats.

Durant els actes participarà cada dia una ramaderia diferent: «Infantes», «Chatos», «Evaristo», «Ponce» i «El Gallo». A més, el dissabte 12 d’agost serà la desencaixonà del bou cerril de la Penya «El Llit» de nom Bixo de la ramaderia El Pizarral.