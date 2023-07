El carril bici previsto en la 9 d'Octubre inquieta en el Port

La proyectada puesta en marcha de un carril bici y sus pertinentes obras en la avenida 9 d'Octubre preocupa a los comerciantes de esta zona del Port de Sagunt. El presidente de la asociación que los aglutina, Gregorio García, lo ve como "una acción que va a matar al comercio y va en contra de los vecinos de esta zona".

Las previsiones iniciales que les han comunicado, según explica, pasan por iniciar la obra en octubre con una duración de tres meses, por lo que finalizarán en diciembre. Esto ha incrementado el malestar ya que, como apunta García, "pedimos al ayuntamiento que en el caso de que el proyecto se llevara a cabo, no fuera durante la campaña de Navidad".

García insiste que no se oponen a la construcción de carriles bicis en el núcleo urbano, pero sí cree que hay otras alternativas en las que el comercio no sale perjudicado. "No nos oponemos al carril bici, nos gustaría que lo hubieran puesto en las calles adyacentes o hubieran puesto un carril compartido, este último funciona muy bien en otros núcleos urbanos", afirma.

Desde la asociación esperan reunirse próximamente con la concejalía de Comercio y el alcalde, Darío Moreno, al considerar que tras las última reunión mantenida quedaron muchas dudas. No obstante, el edil de Movilidad, el socialista Javier Raro, apuntaba que "el diálogo está abierto".

Críticas desde la oposición

Desde el PP, sin embargo, criticaron ayer la puesta en marcha del proyecto de carril bici tras reunirse con la federación y asociaciones de comerciantes de la ciudad. La portavoz, Maribel Sáez, cree que “a un sector como el del comercio minorista local, ya de por sí tocado por diversos motivos, no les puedes complicar más la vida con experimentos de este tipo. Lo que tienen que hacer es dedicar el tiempo y el dinero en lo que el comercio te dice que necesita, porque lo saben por formación y experiencia", decía después de que Vox también haya cuestionado la ejecución del proyecto de carriles bici.

Medidas y acciones atractivas

Asimismo, Sáez ha alegado que "el comercio de la ciudad necesita menos impuestos, calles más limpias, más iluminadas, arregladas, atractivas, más verdes. Necesitan más ayudas a la contratación y al cambio generacional. Necesitan medidas y acciones atractivas, no la imposición a la que los están sometiendo".