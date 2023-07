La decisión de la Fiscalía de formular denuncia ante el Juzgado de Instrucción por la extracción de gravas en las playas situadas al norte del término de Sagunt, para consolidar con ellas el litoral en Almenara, dio lugar ayer a las primeras reacciones políticas.

Después de que la asociación vecinal de Almardà, Corinto y Malvarrosa difundiera la noticia, al ser la que en su día denunció los hechos ante la Fiscalía, el portavoz de Compromís per Sagunt y exteniente de alcalde de Almardà, Pepe Gil, mostró su satisfacción por la decisión del Ministerio Fiscal «porque al final los que nos hemos visto afectados por los trabajos inadecuados hemos sido los vecinos y vecinas de Sagunto, porque han actuado en las playas de Almardà, Corinto, y Malvarrosa de una forma inadecuada».

Por otro lado, el concejal nacionalista censuró que el ayuntamiento «no haya hecho nada con los documentos que aportaron los vecinos y que precisamente han dado pie a que la Fiscalía los haya atendido, y que al menos investigue. Esperamos que tenga recorrido porque, ciertamente, no hicieron las cosas como tocaba. Además, la Comisión especial de playas acordó contratar al Laboratorio de Costas de la Universitat Politècnica de València para hacer informes respecto de las modificaciones que a nuestra costa había provocado el proyecto de consolidación de Almenara, y de esto nada se sabe. Si, por supuesto, no controlamos o vigilamos los efectos sobre nuestra costa después no podremos reclamar aquello que es justo», decía.

Así, exige al equipo de gobierno «que actúe y, siguiendo el paso dado por Fiscalía, presente también la denuncia correspondiente por las actuaciones hechas en nuestra costa. Somos conscientes que estando en el gobierno no conseguimos concienciar al resto de partidos de la necesidad de actuar con contundencia», decía reconociendo además «la implicación y dedicación" de la entidad vecinal en el tema, "que ha propiciado esta decisión de Fiscalía».