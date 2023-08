González: «A la política no està normalitzat veure al capdavant una persona jove i més dona»

L' alcaldessa de Quart de les Valls, Lara González, periodista de professió, s'ha convertit als seus 25 anys en l'alcaldessa més jove del Camp de Morvedre, una responsabilitat a la qual dedicarà la jornada completa, per a dotar al seu poble "d'un futur digne".

Als seus 25 anys, s'ha convertit en l'alcaldessa més jove del Camp de Morvedre i de tota la història de Quart de les Valls. Com ha estat la seva arribada al càrrec? Més intensa de l'esperat? molts imprevistos?

Així és, m’he endinsat molt jove en aquesta experiència, no ha sigut una decisió fàcil. L’arribada ha sigut intensa, els nous alcades i alcaldesses hem començat la legislatura en uns mesos on mes feina hi ha dins d’un ajuntament. Cal preparar les activitats per a l’estiu, les instal·lacions esportives estivals i a més, al girar la cantonada tenim les festes patronals. A la volta, hem hagut de gestionar projectes que tenien d’eixir endavant per qüestió de terminis. Tot i sumant la intensitat que comporta començar un projecte nou on el poble espera el màxim del teu treball.

Quins són els objectius que s'ha marcat a més curt i mitjà termini?

Els objectius a curt termini han sigut tirar endavant els projectes més immediats, com era obrir la piscina municipal, tractar de traure l’escoleta d’estiu per a poder conciliar la vida familiar i laboral dels nostres veïns. Entre aquests objectius també es troben gestionar les subvencions d’ocupació que arriben al poble durant aquest estiu i fer un manteniment el més complet possible del poble. El següent pas, és acabar de organitzar les festes patronals que arriben el proper setembre. Són unes festes molt esperades pels quarters i quarteres, i com a nova corporació ens agradaria que tots i totes les gaudiren. Com a objectius a mitjà-llarg termini tenim obres i millores per al poble. Entre aquestes obres, destacar la construcció del nou CRA Benavites Quart de les Valls, és una prioritat per a l’actual equip de govern ja que s’ha iniciat el trasllat del material a les noves instal·lacions, donat que Quart és un dels pobles que ja les té disponibles. També cal revisar l’estat de les obres que va iniciar l’anterior equip de govern per poder gestionar els recursos i els espais. Fa poc, aprovarem al ple gràcies al govern en majoria una subvenció de 150.000 € per a la reconstrucció i manteniment del campanar de la Casa de la Cultura. A més, crec que el que també s’ha de tenir en compte a llarg termini és la gestió del dia a dia d’un ajuntament i fer que el poble tinga un futur digne per als veïns i veïnes.

Veu amb preocupació l'ésser d'un partit diferent del qual governarà la Generalitat?

Caldrà veure com avancen les propostes del nou pacte a la Diputació, però davant les premisses i les propostes que s’han donat a conèixer les impressions no són positives. El fet d’acceptar fer pacte amb la ultradreta ho diu tot. Des de Quart, l’equip de govern lluitarà per fer arribar subvencions i ajudes per a millorar el poble, governe qui governe i defensarem els valors i els drets de tots i totes.

La reforma a fons de la Font va ser un projecte de l'anterior alcalde que no va arribar a fer-se realitat, vostè veu necessari aquest projecte?

És necessari cuidar el nostre entorn, i la Font de Quart és un espai que dona vida. Estem revisant tots els projectes que va deixar en marxa l’anterior equip de govern. Molts d’ells urgents com el que em menciona. Durant aquests quatre anys treballarem per estimar i respectar aquest paratge.

Vostè és periodista de formació. Compaginarà el càrrec amb l'exercici de la professió o es dedicarà per complet a l'alcaldia i porta idea d'alliberar-se a l'ajuntament?

La política és inestable i efímera. Quan em vaig presentar com a candidata tenia clar el que el poble necessitava, i encara que siga arriscat per al meu futur professional, he decidit dedicat el meu temps al poble. L’ajuntament de Quart de les Valls necessita un representant que estiga al poble, conega la situació actualitzada i prenga decisions diàries. Qui valora que Quart no necessitava a dia d’avui un alcalde/alcaldessa a jornada completa, coneix poc sobre el funcionament d’un ajuntament i les necessitats que té el nostre poble. També mencionar als treballadors d’oficines, vigilància i manteniment, qui agraixen tenir més atenció i directrius a seguir.

El fet de ser jove i dona li ha suposat algun hàndicap? creu que podrà arribar a ser-ho?

Sols amb el fet d’haver de fer aquesta pregunta, demostra que a la política, com en tantes altres professions, no està normalitzat veure al capdavant a una persona jove i més si damunt és dona. Durant la campanya amb les companyes i companys no he sentit que la meua posició fora un inconvenient. Amb el pas dels mesos, i ja amb el càrrec hem toca gestionar situacions que estic segura que no es plantejarien a un alcalde de 25 anys si aquest fora un home. Per exemple, no es qüestionaria la capacitat de gestió. Era una situació que sabia que podia ocórrer, crec que també tinc un paper important en el que açò comporta.