D'entre les moltes commemoracions que pot celebrar una ciutat com Sagunt, que compta amb més de dos-mil dos-cents anys d'història documentada; que pot presentar amb tota satisfacció una sèrie o en el gran llibre de la Història (etapes prehistòriques i protohistòriques, iberisme, romanització-amb l'apèndix visigòtic-,domini musulmà de segles i posterior arribada a formar part d'un regne cristià destacadíssim en la Península Ibèrica), ninguna tan significativa per als que constituïm el nucli actual de la població i treballem per ella, que aquella que, a partir del segle XIII dóna naixement a un poble independent i sobirà que s'incorpora plenament al conjunt de pobles hispànics i a la cultura d'Occident o, si volem definir-ho amb termes actuals, a Europa.

Naturalment, ens estem referint a la incorporació del Morvedre medieval al Regne de València, creat i constituït políticament i jurídica, per dret de conquesta usual en el seu temps, per Jaume I d'Aragó. Esdeveniment que té una transcendència tal que fa que els saguntins i saguntines actuals, en major o menor grau i malgrat les successives incorporacions humanes a la població en diversos moments i per diferents motius, durant els últims sis segles d'història, ens considerem descendents d'aquells morvedrins i morvedrines que, des de, aproximadament la meitat del segle XIII, s'acordaren, en un esforç comú, per constituir una ciutat.

El 29 de juliol de 1248, ara fa 775 anys, el nostre rei Jaume I va atorgar un document molt especial a la vila de Morvedre. Es tractava d'un privilegi escrit en pergamí i amb el segell reial de cera pendent d'uns fils de seda, el qual desgraciadament no ens ha arribat a l'actualitat. I és important perquè podem considerar-ho el primer testimoni escrit d'un nou temps i un nou món: la societat valenciana medieval, basada en el poder feudal i el model social i cultural cristià, però també perquè el seu text ens enumera una sèrie de drets i concessions en benefici dels primers centenars de repobladors cristians que havien començat a rebre cases i terres en la ciutat; entre ells destaca amb llum pròpia el dret del nou municipi cristià de Morvedre a regir-se i governar-se pels Furs de València.

Però Morvedre no era un xicotet poble rural sinó una vila, i una vila reial important -en aquells segles només hi havia una ciutat, la de València-. És per això que, tal com el rei Jaume I va fer les esmentades Alzira, Dénia o Xàtiva, va incloure en el privilegi una segona part enumerant diverses franqueses que els atorgava i la qual ocupa la major part del text.

El símbol màxim dels privilegi reials i seguretats jurídiques de més categoria en la València d'aquells anys: el dret a gaudir i usar els Furs de València, o millor dit, els de la ciutat de València, perquè el que volia el nostre monarca era igualar el règim jurídic de la capital a les viles més importants valencianes. A més, eixa concessió dels Furs implicava altre fet fonamental i era la creació d'un consell municipal autònom, elegit anualment de forma lliure per part del grup de patricis i prohoms més importants de la vila, sense intervenció del monarca o nobles feudals. Una conseqüència indirecta però molt simbòlica d'aqueixa concessió dels Furs i de ser vila reial, és el fet que Morvedre puga usar les armes reials com a ensenya i escut propi - ratificat en Ple de 29 de juliol de 1998 -, tal com encara hui en dia fa amb la seua bandera pròpia - ratificada en Ple de 31 de desembre 1929.

També aquest privilegi reial inclou una menció explícita a dues qüestions que podien ser polèmiques i que eren importants per al bon funcionament econòmic del poble; per un costat la ratificació per escrit de la concessió de l'aigua del riu de Sogorb -el Palància-,de la sèquia de Torres-Torres, i dels recs de la Vall de Segó, tal com es feia en temps de musulmans. Per altra banda, l'ordre reial de canviar el recorregut del camí reial de tal manera que creués per mig del raval i la vila; l'objectiu era que la població es beneficiés del pas de viatgers, mercaderies i negocis que generava allò que hem dit de ser cruïlla de camins.

En resum podem dir que amb la concessió d'aquest privilegi per part del rei Jaume I a la vila de Morvedre podem situar l'acta de naixement d'una nova comunitat perquè són els orígens directes i sense interrupció de l'actual poble de Sagunt, tant a nivell social i humà com a nivell fins i tot de l'actual municipi, l'origen del que és ara el seu Ajuntament com a forma de govern dels saguntins i saguntines. Per altra part, però, si freqüentment datem els temps de la conquesta de Jaume I com el moment del naixement de l'actual poble valencià i estem orgullosos de conèixer els nostres orígens, no cal oblidar els pobles que abans van habitar la nostra ciutat: els musulmans de Murbiter, l'Arse iber o el Saguntum romà.