Després d’un any de dur treball per part dels festers i de l’Ajuntament d’Estivella, el municipi està preparat per a encetar unes festes plenes d’activitats i alegria. Els festejos patronals s’inicien hui, 10 d’agost, amb el concert de la Unió Musical i Cultural d’Estivella i, des d’aleshores, tindran lloc una fum d’espectacles que donaran cabuda a tots els públics.

Les festes d’Estivella busquen donar un espai a totes aquelles persones que vulguen gaudir-les. Concretament, hi haurà diverses activitats a l’aire lliure que estaran enfocades tant per a públic adult com per als menuts. Demà, dia 11 d’agost, tindrà lloc el pregó, després del sopar de cantell i el gran Bingo. Per acabar la nit, actuarà l’orquestra Twister. El dissabte 12 d’agost se celebrarà el Festival Tumbalea, des de les 00.30 hores a l’avinguda de l’Assagador.

Els actes religiosos, consistents fonamentalment en misses i processons, es dediquen a diversos sants i verges, sent la Santa Creu del Garbí i Sant Josep les que més devoció reben. El dia 13 d’agost tindrà lloc la missa dedicada a la Mare de Déu dels Desemparats a l’Església dels Sants Joans, a la vesprada es podrà participar en la processó al seu honor. El dia 15 d’agost es dedicarà la missa i la processó a la Mare de Déu d’Agost, i el dia 16 es farà en honor a Sant Roc. En acabar, hi haurà una mascletà a la plaça de la Constitució patrocinada per l’ajuntament i el veïnat de la plaça, i la pujada del Sant a Beselga patrocinada pel consistori.

Per al públic més adult, el consistori i els festers han organitzat una jornada de jocs de taula, el 13 d’agost a les 22.30 hores, la marxa nocturna al Garbí el dia 17 d’agost o la partida de pilota valenciana el dia 18 d’agost. Els més menuts podran gaudir del seu dia especial, el dia dels Xiquets i les Xiquetes, el pròxim 14 d’agost.

A les 18.30 hores començarà el teatre infantil «La Rosa Encantada». A les 19 hores, el Concurs de Dolç i Salat a la Guarderia Vella i, a les 23 hores, l’actuació musical de Melòmans al Musical. També podran passar-ho bé participant en els jocs aquàtics, el 17 d’agost, i l’entrada de bous infantil, com també a la tradicional fireta amb jocs tradicionals de l’Associació Arrels, el 19 d’agost.

Cal fer una menció destacada tant als espectacles musicals com a les festivitats religioses, ja que totes dues són l’eix central de les festes patronals. Entre les actuacions musicals cal remarcar Melomans i «La Suite del Bescuit» dels Germans Caballer, el dia 15 d’agost, així com les orquestres Montecarlo, el 16 d’agost, Twister i Scream, el divendres 18 d’agost, les quals amenitzaran sopars al carrer. L’il·lusionista Toni Pons oferirà una sorprenent actuació apta per a tots els públics el 20 d’agost.

La recta final

El Dia de la Santa Creu del Garbí i el Dia de Sant Josep són les festivitats religioses que més devoció reben. El 20 d’agost a les 12 hores tindrà lloc la missa dedicada a la Santa Creu del Garbí a l’Església dels Sants Joans; a les 19 hores la dansà popular; i a les 20 hores s’iniciarà la processó en honor a la Santa Creu del Garbí i Sant Josep. En acabar, mascletà nocturna a l’avinguda de l’Assagador. El 21 d’agost a les 12 hores serà la missa a Sant Josep. En finalitzar, esclatarà una mascletà a la plaça del Rei Jaume patrocinada per l’ajuntament. A la nit, hi haurà un sopar de cantell i l’espectacle de tocs de campanes al Patró de Sant Josep per la colla de Campaners d’Estivella. La festa tancarà amb la discomòbil Gayer.

La fi de les festes patronals enllaçarà amb els actes taurins. La comissió de bous local s’ha encarregat de fer la selecció de ramaderies i de la gestió de la setmana. «Esperem que les festes patronals del 2023 es desenvolupen amb alegria i civisme, que convisquen les ganes de passar-ho bé amb el respecte als drets de tothom», destaquen des del consistori.