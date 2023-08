El exteniente de alcalde de Albalat dels Tarongers que determinó el signo de la alcaldía en el mandato 2007-2011, Vicente Martí, perdió la vida este lunes de forma repentina.

Martí acaparó en ese mandato numerosos titulares pues fue cabeza de lista del PSPV-PSOE y único edil electo por ese partido, pero acabó abandonando esas filas y le dio la alcaldía al también ya fallecido Filiberto Prats. Esto supuso todo un mazazo para los socialistas de Morvedre, pues Martí había llegado a estar en la ejecutiva comarcal. Sin embargo, tras ser elegido en 2007, propició a Prats el apoyo que éste necesitaba para mantenerse en la alcaldía como candidato del Bloc Nacionalista Valencià, el partido luego refundado como Més Compromís.

Ese apoyo le aupó como teniente de alcalde y le permitió coger las delegaciones municipales de Cultura y Turismo, a cambio de percibir 250 euros por su dedicación, como vino informando Levante-EMV.

Su acuerdo con Prats se gestó desde el inicio del mandato, para malestar de los socialistas. Sin embargo, no estuvo exento de altibajos, como cuando Martí confirmó a este diario en febrero de 2011 que había renunciado al acta de concejal y a la tenencia de alcaldía, como publicó entonces este rotativo. Esa decisión cogió totalmente por sorpresa a un Filiberto Prats que ya entonces tenía previsto ser el próximo candidato del PP, como así hizo finalmente.

Martí justificó entonces su marcha atrás en razones personales y rechazó cualquier transfondo político. "Simplemente estoy cansado", dijo en su día a este periódico. "He trabajado por este pueblo desde el primer día, pero ha llegado a un punto en que no puedo rendir lo que se tiene que rendir y por eso me lo dejo", afirmó, además de valorar su tarea en el consistorio durante los tres años y nueve meses anteriores, sin mostrar dudas de su marcha del PSPV-PSOE y de su apoyo a que Prats lograra la alcaldía; algo que justificó al pensar en el pueblo y no en su partido.

Aún así, una semana después de aquel anuncio, decidió volver a la política local y no dejar al gobierno local en minoría; una medida que se produjo poco después de que el PSOE se hubiera apresurado a reclamar su acta de concejal. Tras ese regreso que devolvió la tranquilidad a los nacionalistas, la sintonía con Prats era tal que incluso sonó como número dos del PP local cuando Filiberto saltó de un partido a otro.

Con cuatro meses de diferencia

Ahora, la muerte de Martín se ha producido de forma inesperada, justo en plenas fiestas patronales de la localidad, apenas cuatro meses después del repentino fallecimiento de Filiberto Prats la pasada primavera, como informó este diario.