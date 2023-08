Un motor para la Ciutat Vella de Sagunt

El festival Sagunt a Escena ha vuelto a ser este año un motor para la hostelería ubicada en el centro del casco antiguo de Sagunt y, especialmente, a la que tiene su sede en la Ciutat Vella.

Responsables de distintos bares y restaurantes así lo han confirmado a Levante-EMV después de que el certamen encare su recta final esta semana, pues concluirá el día 27 con dos actuaciones gratuitas, una en la Plaza dels Tarongers con circo de 'Xampatito Pato', pensada para todos los públicos y otra, en la Glorieta, con la música de "El Diluvi".

Las buenas sensaciones de los hosteleros son compartidas desde locales ubicados en la plaza Mayor hasta lo alto del Teatro Romano. "Siempre que hay actuación, lo notamos. Mucha gente se para aquí y se toma un vinito. Además, se ha acogido muy bien el tema de las reservas y, desde luego, se ha dinamizado el pueblo", afirmaba Yolanda, desde Vivavins, un local ubicado en los porches de la plaza, que ha vivido su primer verano abierto.

Desde locales con más experiencia se lamentaba, no obstante, que esta vez toda la programación se haya concentrado en agosto, "con solo dos actuaciones por semana en el Teatro Romano".

En este sentido, desde varios bares se admitía que "se está trabajando mucho los días de función". Pero echaban de menos que la programación gratuita del 'Off Romà' no haya incluido esta vez actuaciones junto a este monumento nacional, como ha ocurrido en las últimas ediciones. "Eso generaba más movimiento y durante más horas, no como cuando hay un espectáculo dentro del Teatro, que todo el mundo suele venir a cenar en un intervalo concreto", explicaba un hostelero. "No entendemos porqué no han hecho ninguna obra del Off al pie del Teatro Romano, como han hecho siempre", añadía otro.

A preguntas de Levante-EMV, esto último era justificado por varias razones desde la dirección del festival. "La programación siempre se elige de acuerdo con las propuestas que nos llegan. Y a veces hay cosas que le van más a un lugar que otro. Es evidente que si escogemos danza vertical, el mejor lugar es junto al Teatro Romano, como se ha hecho en otras ocasiones. Pero esta vez, las propuestas iban más por otro lado", apuntaba su directora, Inma Expósito. Así, aunque reconocía que el montaje de un escenario junto al monumento conlleva un coste adicional y que ahora el lugar se utiliza para aparcamiento de servicios relacionados con el certamen, no descartaba que en futuras ediciones se vuelva a programar en este lugar "si nos llegan actuaciones apropiadas".

Nueva ubicación

Como alternativa, este año el 'Off' ha estrenado ubicación en la plaza dels Tarongers, situada tras la iglesia de Santa María, además de incluir actuaciones en otros lugares de la ciudad, como la Plaza Glorieta, el centro cívico o el auditorio del Triángulo Umbral del Port de Sagunt.

La primera representación en la plaza dels Tarongers se produjo hace unas semanas, con un montaje de teatro físico que reunió a unas 250 personas, según los cálculos oficiales. "Salimos contentos porque vino mucha gente y tanto las escaleras de la plaza como de la iglesia se utilizaron como gradas", comentaba Expósito. Ahora, el próximo día 27 se ha previsto allí mismo otro espectáculo. Por ello, para la directora del festival, "con esta última se podrá hacer el balance definitivo de esta ubicación", decía indicando que la capacidad de este espacio y del situado junto al Teatro Romano "es más o menos la misma".

Expósito destacaba, en cualquier caso, que este lugar también está enclavado en Ciutat Vella, al igual que la Casa dels Berenguers, donde se programó otra actuación de un 'Off' que ha reunido este año un total de 12 propuestas.