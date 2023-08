En mig de les celebracions festives organitzades per les xiques i pels xiquets en Petrés, en honor a la Puríssima de Petrés i al Xiquet de la Boleta o xiquet Jesuset de Praga respectivament, s’albiren dues realitats: la fi del període estival, aviat Petrés es quedarà pràcticament buit i seguirà sent un municipi dormitori; i malgrat la bona salut de la festa del Xiquet de la Boleta, l’obsolescència del model festiu de Petrés.

La primera realitat no em preocupa perquè és cíclica, tots els anys tenim el mateix. Però sí em preocupa, i molt, la segona, doncs amb tots els canvis estructurals produïts en la societat, mentre que altres localitats van reforçar les seues festes a temps en l’últim quart del segle XX, a Petrés eixos canvis no es produïren mai orgullosos d’una tradició que el poble salvaguardava i que ara, amb nostàlgia, alguns en parlen. Petrés tenia fama d’estar sempre de festa, per què des de sant Jaume a la primera setmana de setembre s’hi encadenaven les celebracions festives religioses, esportives i populars estivals.

Ha sigut tota una proesa arribar fins ací, en la què pel camí han desaparegut festes com la de les casades (en honor a la Mare de Déu d’Agost), sant Doménec, els casats (festa patronal a la Puíssima de Petrés el 7 d’agost per excel·lència), en perill es troba la dels fadrins (el Salvador)... Quina ha sigut la causa? La comoditat, l’individualisme, el que “m’ho donen tot fet”. Es prefereix celebrar a preparar i, a més a més, cada vegada les despeses són més i els ingressos menys. Com a conseqüència, les primeres festes en desaparèixer del calendari festiu han sigut les més importants, les considerades patronals: el Salvador i la Puríssima, el 6 i el 7 d’agost. Per contra, les dues festes que sobreviuen, la de la Puríssima de les xiques i la dels xiquets (aquesta última amb molta vitalitat), sí s’han beneficiat dels canvis que es produïren —per imposició i sense l’aprovació inicial de la societat— al passar-les a finals d’agost.

Què es pot fer per revitalitzar-les? Si les festes, en les seues duess vessants —popular i religiosa— són un element aglutinador i identitari del poble, és a dir, cultural, caldrà que s’acorde un model on es garantisca la festa inclòs quan no hi haja comissions i que en cas d’haver-ne aquestes acreixenten la qualitat i/o quantitat de les activitats que s’ofereixen. Eixe model passa per un consens social en el qual l’ajuntament ha de prendre la iniciativa i el lideratge com organitzador principal que vetle per les tradicions del poble junt a la parròquia —cadascú en l’àmbit que li pertoque—, i en el seu cas les comissions que, junt a les associacions culturals, deuen treballar per celebrar-les amb la dignitat que mereixen i revaloritzar-les com a patrimoni cultural immaterial que són. Això implica garantir als petresans i visitants que tots els anys s’hi celebren en una data fixa. Segurament hi haurà propostes vàries però ja que puc, i tinc la possibilitat de fer-ho públic, una proposta sensata podria ser celebrar-les entre el 25 de juliol, sant Jaume i el 7 d’agost o el primer cap de setmana d’agost. Per què? Doncs perquè les festes patronals eren històricament el 6 i 7 d’agost (Salvador i Puríssima de Petrés). En eixe període cabrien tots els elements celebratius festius per a tots els gustos i edats, després els bous i a finals d’agost, per separar-la i donar-li la importància que té i es mereix, la Festa dels Xiquets, que no per estar sola, significaria que no entraria dintre d’aquesta reestructuració.

Ací queda dit, com altres voltes ja he comentat de forma oral, però ara públicament i per escrit perquè com digué Ponç Pilat, allò escrit, escrit està. Ara és moment de treballar per i gaudir de les festes.