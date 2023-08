El pasado 29 de marzo y después de muchas controversias y discrepancias, tanto dentro como fuera del Gobierno del Estado, se publicaba en el BOE la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Una ley que, como todas aquellas que no se dictan de cara a la galería sino para responder y dar solución a problemas reales, no ha contentado al cien por cien a nadie pero ha cumplido con su objetivo: proteger a los animales de compañía (aunque no a todos). Nunca antes una ley regulaba y aún menos con tanta claridad las “colonias felinas», a las que dedica un apartado específico.

Es muy cierto que -lamentablemente- ha dejado fuera a los perros de caza y a esa salvajada tan común en algunos pueblos valencianos como es el tiro de pichón. Y, por supuesto, la tauromaquia seguirá siendo “fiesta nacional”. Pero como diría una de las impulsoras de la ley, la buena de Ione Belarra (Secretaria General de Podemos), «el arte de la política en un gobierno de coalición consiste en llegar a acuerdos que supongan un avance social aunque no cumplan todas tus expectativas». Tanto más tratándose de una ley nacida de un gobierno de coalición con diferentes sensibilidades y diversas cautividades. ¿Y qué va a pasar con esa ley? ¿Qué recorrido tendrá más allá de su entrada en vigor el 29 de septiembre próximo? ¿Qué va a hacer el Ayuntamiento de Sagunto capitaneado por el socialista Darío Moreno, recientemente reelegido por amplia mayoría? Afortunadamente para las colonias felinas, después de las elecciones generales del pasado 23 de julio no se vislumbra un gobierno central PP-VOX, pero ¿aceptarán los gobiernos municipales de ese color político esa ley aunque no les guste y se pondrán manos a la obra o sencillamente no acatarán la ley? ¿Y los gobiernos progresistas…? De momento, el Ayuntamiento de Valencia, encabezado por María José Catalá (PP-Vox) ya ha suprimido la concejalía de Bienestar Animal. El artículo 39 de la ley asigna claramente a las entidades locales (ayuntamientos y diputaciones) “la gestión de los gatos comunitarios”. A los efectos, “deberán desarrollar Programas de Gestión de Colonias Felinas”, dando cumplimiento a las directrices que se establecen. Entre otras: Programas de esterilización de los gatos mediante la intervención de veterinario habilitado; Programa sanitario de las colonias, suscrito y supervisado por un profesional veterinario colegiado, incluyendo al menos la desparasitación, vacunación e identificación obligatoria mediante microchip con responsabilidad municipal, y un Protocolo de gestión de conflictos vecinales. Nada más y nada menos. Para comenzar con buen pie, el Ayuntamiento de Sagunto debería adaptar las ordenanzas que afectan al bienestar animal a la nueva ley: la Ordenanza Municipal de Convivencia (2011) que en su artículo 80 establece la prohibición de “dar alimentos a cualquier animal en la vía pública, o en las zonas de dominio público” y la Ordenanza sobre Tenencia de Animales (1996) que olvidó a los gatos de compañía y a los gatos libres. No hay duda de que ambas normas municipales han quedado obsoletas y necesitan de una urgente adaptación al espíritu y las exigencias de la nueva ley.