Varias fotos y un vídeo de alto contenido sexual han aparecido en los tres perfiles de una red social de un comercio muy conocido en Sagunt dedicado a la venta de ropa infantil. Los propietarios calificaban el material de "pornografía", lo que "nos ha llevado a actuar rápidamente".

"Parece ser que durante un periodo de inactividad, algunos desaprensivos han aprovechado para publicar en mis páginas contenido pornográfico que, como es obvio, nada tiene que ver con nuestra línea de publicaciones", explicaban en un escrito en sus página de la red social Facebook.

Los dueños del establecimiento, que lleva más de 40 años en activo, fueron alertados por unos clientes de lo que estaba sucediendo. "La verdad es que no nos dimos cuenta porque tenemos las páginas algo paradas, con las vacaciones y el fin de temporada, pero en el momento que nos lo dijeron, pudimos comprobar que así era y ya empezamos a tomar medidas", decían a preguntas de Levante-EMV los responsables de una de las tiendas referentes en moda para niños y niñas en la comarca.

Tal y como los afectados han revelado, se trata de un contenido que ha subido a la página gente no asidua a la misma, "no son amigos, son visitantes que además actúan bajo un perfil falso y que son muy difíciles de identificar", comentaban. "Lo primero que he hecho es poner todos los filtros que he podido para impedir que el contenido se pudiera ver y bloquear a esta gente para evitar el acceso a la página". Durante estas acciones Facebook se ha puesto en contacto conmigo y he tramitado la denuncia en la red", añadía.

Más denuncias

Sin embargo, el matrimonio que gestiona el establecimiento asegura que no va a quedarse con los brazos cruzados y han adelantado a este diario que interpondrán la pertinente denuncia ante la Policía Nacional para "evitar que este tipo de acciones puedan repetirse y se persiga a este tipo de gente que piensa que puede actuar libremente en las redes con total impunidad", adelantaban.

Los dueños, vecinos de Sagunt, reconocen sentirse avergonzados con lo que ha ocurrido. "Tenemos un negocio serio, con una trayectoria que no queremos que se vea empañada por este tipo de cosas, aunque por otro lado, estamos muy tranquilos porque la gente nos conoce de muchos años, sabe quienes somos y como trabajamos. Pero también pensamos en todos aquellos que no nos puedan conocer y hayan entrado en la página y hayan visto este contenido...; esto no se hace", afirmaban.

Ante lo ocurrido y a través de la misma red, han emitido un comunicado disculpándose y explicando los hechos. "Pedimos disculpas si alguien se ha podido sentir ofendido y esperamos y deseamos que estas cosas no vuelvan a suceder", aseguran. Además, los afectados también solicitan colaboración ciudadana para poder detectar este tipo de contenidos, eliminarlos y denunciarlos, añaden en el escrito.