La falta de luz en las instalaciones del Fútbol Base Sagunto desde hace 12 días ha llevado al Partido Popular a denunciar la situación públicamente y a exigir su pronta solución para el buen inicio de la temporada.

Según la portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Sagunt, Maribel Sáez, "esta falta de previsión y de respeto hacía el club, hace que este no pueda ejercer su función de formación deportiva como quisieran, carencias que están solventando con la profesionalidad que les caracteriza pero sin ninguna ayuda por parte del equipo de gobierno", ha declarado la concejala. “En pleno agosto no pueden ni regar el césped y los conserjes no pueden poner ni un ventilador en plena ola de calor, con temperaturas que incumplen las recomendaciones en seguridad y salud laboral, también está sin luz la zona de tiro con arco o la zona del Atlético Saguntino”, afirmaba.

Esta coyuntura ha llevado también a las protestas de algunos padres y madres que ven como sus hijos han iniciado una pretemporada con un terrenos de juego que no está en las mejores condiciones, "lo que puede conllevar lesiones". Tampoco pueden utilizar las instalaciones del bar porque está cerrado, cuando ya se han iniciado los entrenamientos y se han disputado algunos partidos, citas que requieren de este servicio, se quejaban.

En cuanto a las soluciones, desde el PP aseguran que "el equipo de gobierno no ha hecho nada. Sabemos que el club pidió ya hace días una solución provisional mientras llegaba la definitiva pero esta ya se ha retrasado varias veces", explicaba Sáez.

Soluciones "urgentes"

Desde el Partido Popular también denuncian las malas condiciones en las que se encuentra el equipamiento. "También se solicitó la reparación de las instalaciones cómo las porterías o diversos desperfectos y no se ha realizado ninguna reparación en meses, en ese tiempo ni se ha pasado a desbrozar los alrededores y gradas donde se sitúan los padres y madres, dando una imagen lamentable del campo". añadía. A esto se suma, según Sáez "la multitud de nidos de avispas que se han originado durante el verano", de los que aseguran el club ya ha informado.

La portavoz lamenta "la falta de respuestas del equipo de gobierno", un escenario que "puede convertirse en un problema todavía más importante teniendo en cuenta que el número de jugadores y jugadoras va a crecer en los próximos días con el comienzo de la temporada por parte de más equipos del club". Ante esto, "solicitamos soluciones de carácter inmediato y urgente para un club, que es ejemplo en nuestra ciudad", concluye Sáez.