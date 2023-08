La furgoneta camperizada que había sido robada el pasado jueves a un vecino de Canet d'en Berenguer ya está en manos de su propietario, quien ha tildado lo ocurrido de "milagro". "No me lo puedo creer, había hecho todo lo posible por recuperarla, pero no tenía demasiadas esperanzas hasta que una persona la localizó este sábado en Massamagrell" , contaba a Levante-EMV.

Un vecino de este municipio de l'Horta Nord, encontraba la furgoneta al lado del supermercado Consum y a tan solo 100 metros del cuartel de la Guardia Civil, relataba el propietario de la misma. El vehículo portaba matrícula de Polonia , lo que llamó la atención de este empresario, precisamente porque se dedica al negocio de camperizar furgonetas. "Me dijo que al dedicarse a esto, tenía controladas las de la zona y que esta le llamó especialmente la atención". Al llegar a casa comentó a su pareja, "a modo de anécdota, su sospecha y es cuando ella le dijo que había leído sobre una furgoneta perdida en Canet. Encontraron la publicación y se pusieron en contacto conmigo", contaba a este medio el afectado. Durante la conversación, "me describió el vehículo y de forma inmediata le dije que era el mío. En ese momento llamé a unos familiares que tenía allí viviendo y les pedí que pusieran detrás de la furgoneta su coche para impedir que pudieran llevársela y así lo hicimos hasta que que llegué". Una vez en Masamagrell, el propietario se puso en contacto con la Guardia Civil "que pudo comprobar con todos los papeles que se trataba de mi furgoneta", añadía. Pegatinas Además de cambiar la matrícula, habían quitado del vehículo algunas pegatinas identificativas sobre València, además de la de la ITV. Respecto al interior "estaba igual. Sí que pudimos comprobar como la caja de fusibles estaba manipulada , lo que nos hace sospechar que abrieron la puerta con una llave maestra y un mando. La Guardia Civil continúa con la investigación después de tomar huellas al vehículo, que su propietario tiene a buen recaudo en un garaje de Sagunt para evitar que esto vuelva ocurrir. "Me gustaría dar las gracias a todos los que me han ayudado a recuperarla y se ha volcado en difundir el mensaje del robo", terminaba. Además avisa a los propietarios de este tipo de vehículo a que no "se descuiden porque están habiendo muchos casos", terminaba.