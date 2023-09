Canet se va a convertir en la catedral de la música remember gracias festival que llegará a la localidad el 23 de septiembre con un cartel de lujo y once horas de espectáculo asegurado.

El Ayuntamiento de Canet d´en Berenguer ha acogido hoy la presentación del festival de la mano de su alcalde Pere Antoni, acompañado del concejal de Fiestas, Eduardo Almor, y la empresa promotora Raser Eventos, a través de su gerente, Sergio Briz.

El concejal de Fiestas, Eduardo Almor, ha indicado que "desde el departamento de Fiestas ya llevábamos buscando una alternativa de ocio de este calibre, de calidad, complementaria, pero distinta a todo lo que tenemos, un evento que sirviera de escaparate para darnos a conocer como reclamo turístico, creo que sin duda hemos acertado". "Es un gran proyecto que cuenta con un gran cartel de artistas que van a poner a Canet en el mapa".

“Estamos convencidos de que va a ser un evento muy importante para Canet y la comarca. Un festival que no solo nos permitirá disfrutar de buena música, sino que además será un gran escaparate para dar a conocer nuestra localidad y nuestros diferentes atractivos turísticos. Éste no será el único evento de este estilo que celebremos durante el año, ya que los festivales son una parte importante de nuestro proyecto para desestacionalizar el turismo, uno de nuestros principales objetivos en esta legislatura”, adelantaba el alcalde, quien ha agradecido el trabajo realizado por la promotora y los técnicos municipales para que el Canet Remember Fest sea una realidad.

Además, Pere Antoni ha destacado que "la intención es hacer algo elegante, bonito que enganche y sin masificar. No queremos ese turismo a cualquier precio." "Queremos explicarle a la gente que a finales de septiembre, principios de octubre se puede venir a Canet a disfrutar de buena música".

"Cartel de lujo"

El festival abrirá sus puertas el sábado 23 de septiembre, "con un cartel de lujo", como explican desde la organización con artistas internacionales de la talla de Linda Mertens (milk inc.), Jessy o Tina Cousins y grande figuras nacionales como Eva Martí, Marian Dacal, Sensity World, New Limit, Spanic, Nacho Division, Wintermute, Dj Sylvan o Alberto Añón entre otros. Además, contará con los mejores dj´s del panorama actual: Dj Neil, Vicente Maffia, Tonet Marzà, José Coll, los Gemelos, Paco Moliner… además de com los Dj´s locales Dj Nano, Dj Juanlu, Fran Corredera, Julio Escriche, Stivi, Lolo, Roberto Martínez, Dj Pino, Danny A., Benny García y Juanma Llopis.

Además de la actuación de este importante elenco de artistas, otro de los grandes atractivos del festival es su puesta en escena. Se contará con un montaje espectacular, frente al club náutico, con pantallas LED, realización de video en directo, bailarines, zancudos, performance, malabaristas, acróbatas, máquinas de efectos especiales… “todo perfectamente integrado en un espectáculo que durará 11 horas non stop y contará con el mítico Mr. Bartual para conducir el show, no va a ser un festival al uso de musica remember", adelantaban desde la promotora.

Cuna del remember

El representante de la empresa promotora Raser Eventos, que cuenta con otros festivales remember de renombre como el “Peñíscola Remember Fest”, ha señalado que “tenemos muchísima ilusión en este festival. Pensamos que va a ser un total éxito, puesto que la gente de aquí es muy remembera. Esta comarca fue durante muchos años cuna de este estilo musical y los jóvenes de más de 40 años siguen disfrutando con estos temas como el primer día. Ojalá sea la primera de muchas ediciones a celebrar aquí, ya que el sitio es idílico".

Las entradas del festival pueden adquirirse en la web www.canetrememberfest.com.