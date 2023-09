Ja està tot preparat. Torres Torres torna a celebrar les seues festes en honor a la seua patrona, la Verge de la Llet. Els carrers de la localitat de la comarca del Camp de Morvedre s’ompliran de llum i emoció amb una gran varietat d’activitats que ha organitzat l’ajuntament per a tots els públics. Entre elles, destaquen els ‘playbacks’, les exposicions de disfresses, balls, concerts, monòlegs, però també els esdeveniments d’índole més religiosa com les processons.

Encara que la setmana principal d’aquestes celebracions és del 7 al 10 de setembre, des del consistori recorden que els dies previs també s’han organitzat actes per a anar obrint boca. Així, dissabte passat, la discomòbil ‘Disc Swing’ va amenitzar la nit amb un concert. Després d’un diumenge per a recuperar forces, hui a les 10.00 hores els més xicotets podran gaudir d’activitats infantils i ja a la vesprada, les disfresses eixiran als carrers acompanyats per una xaranga. Demà, els protagonistes seran els més majors amb un menjar per als jubilats i, el dimecres, a més d’una ‘masterclass’ de zumba, s’ha organitzat un sopar popular. Serà llavors quan els focs artificials marquen l’inici de la setmana gran de les festes.

El dijous 7, a les 19.30 hores, la banda de música Unió Musical d’Algimia oferirà una cercavila per a anunciar que Torres Torres ja està completament immers en les seues celebracions. A la nit, i després de l’ofrena de flors en honor a la Mare de Déu de la Llet, la Plaça Gran de València acollirà el tradicional Ball del Mantó Infantil amb la música de l’Orquestra Pompeia.

Dia gran de les festes

Divendres 8, considerat la jornada gran de les festes patronals per estar dedicada enterament a la Verge de la Llet, els actes religiosos seràn els més importants. Així, a banda de la misa en el seu honor, l’olor de pólvora farà acte de presència amb una mascletà a les 14.00 hores. La Unió Musical d’Algimia tornarà a tocar eixa vesprada i, a continuació, a les 20.00, el poble s’unirà en la processó a la seua patrona. Per a tancar el dia, a mitjanit, se celebrarà el Ball del Mantó de Manila amb la col·laboració de l’Orquestra Tucan.

Dissabte, penúltim dia de celebracions, també estarà dedicat a la verge, en aquest cas sota la seua advocació De la Vallivana. A les 11.30 hores, la mateixa banda acompanyarà la recollida dels xiquets de Primera Comunió. Seguidament, serà tindrà lloc el primer acte religiós del dia amb la missa a la patrona.

A les 20.00, la Unió Musical d’Algimia posarà el toc musical a la cercavila, i donarà pas a una nova processó. Finalment, l’Orquestra Kinky Band omplirà la Plaça Gran València de llum i la diversió que tant li caracteritza, per al Ball del Farol, que tindrà lloc a les 23.30 hores.

Festivitat de Sant Roque

Diumenge 10, dedicat a la festivitat de Sant Roque, i encara que els veïns ja siguen conscients que ja queda poc perquè acaben les festes, restarà la traca final d’esdeveniments. Els músics d’Algimia tornaran a posar notes musicals a les cercaviles que se celebraran al matí (11.30 hores) i una altra vegada a les 19.30 de la vesprada.

Els encarregats de tancar les festes seran, d’una banda, la processó en honor a Sant Roque i, per un altre, a les 23.00 hores, una Nit de Varietats en la qual s’inclourà un monòleg de Jordi LP, i un espectacle de Màgia que oferirà Gambo i l’Equip Mamba.