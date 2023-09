Morvedre pierde en 20 años zonas de cultivo equivalentes a les Valls y Gilet

Ya no resulta sorprendente comprobar la paulatina pérdida de tierras de cultivo, aunque el pasado año fue especialmente dañino en este ámbito para la comarca. Y es que, según los datos que publica periódicamente la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, la agricultura del Camp de Morvedre perdió más de 350 hectáreas durante el pasado ejercicio, el retroceso más grande desde 2017.

Según este trabajo, que desde el propio Consell advierten que no triene carácter oficial, sino que se trata de estimaciones, pero cuyo principal valor radica en la evolución a lo largo de los años, la comarca cerró el pasado ejercicio con menos de 8.000 hectáreas, casi 350 menos que en 2021. Este retroceso supera las 3.200 hectáreas en los últimos 20 años, superficie equivalente a la suma de los términos municipales de Gilet, Faura, Benifairó de les Valls, Quartell, Quart de les Valls y Benavites, ya que en 2002 la agricultura en la comarca hacía uso de más de 9.200 hectáreas.

Pero lo más "preocupante", en palabras del presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) en Sagunt, Francisco Campillo, es que estos números no recogen todavía el impacto final que tendrá la construcción de la gigafactoría de Volkswagen, que supondrá, según lo proyectado, una merma de cerca de 750 hectáreas. En cualquier caso y pese a esa inquietud, "me gustaría precisar que este proyecto -en Parc Sagunt II- no va a suponer por sí mismo la desaparición de la agricultura, porque afecta a menos del 10 % de la superficie agraria" en la capital comarcal.

Crecen los problemas para el campo

Así y más allá de estas grandes actuaciones, Campillo insiste en declaraciones a Levante-EMV que "no extraña la continua bajada de la superficie de cultivo, porque hay mucha gente que está abandonando sus campos". Los principales motivos se centran en el aumento de los costes de producción, que van desde la subida del precio de la luz y su repercusión directa en el riego hasta el incremento del gasto en abonos y productos fitosanitarios, que "cada vez están más restringidos y son menos eficaces", pasando por cierta dejadez entre los agricultores afectados por futuros proyectos de infraestructuras.

Un aspecto que ha cambiado poco en estas últimas dos décadas es la preponderancia cítrica en la agricultura del Camp de Morvedre, que ahora supone el 77 % de toda la superficie de cultivo con 6.120 hectáreas, por las 8.238, un 74 % de 2002. Por detrás, aunque a mucha distancia, se sitúan el resto de frutales (739 ha), los olivares (228 ha), las hortalizas (206 ha), así como las flores y plantas ornamentales (32 ha). Las viñas, mientras, se mantiene con cuatro hectáreas en la comarca, que hace 20 años no tenía ninguna registrada, según los datos de la Conselleria d'Agricultura.

Algarrobo, aguacates, sandías...

En su informe del sector agrario correspondiente a 2022, este organismo destaca el aumento de la producción de alcachofas, sandías o algarrobo, cultivo que "en los últimos años ha despertado interés, con la recuperación de campos abandonados, gracias a los buenos precios". Por contra, descendieron las producción de melón de marjal, granada o aguacate, este último "por la poca demanda, la calidad 'no buena' y el retraso en la recogida, que le obligó a competir con los de importación, especialmente de Perú".