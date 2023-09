Sagunt se repiensa su postura sobre el Malecón

El Malecón de Menera ya se ha convertido en un clásico de los debates plenarios en el Ayuntamiento de Sagunt. Así quedó demostrado en la sesión de este jueves, que se repetirá el próximo mes después de que la moción presentada por Iniciativa Porteña se quedara sobre la mesa al recoger los segregacionistas las recomendaciones de otros partidos. El portavoz de IP, Manuel González, emplazó al resto de grupos a consensuar un documento que incluya «compromisos vinculantes» para que estos 70.000 metros cuadrados en primera línea de la playa del Port sean públicos y verdes.

Este espíritu, que ha impulsado recientemente la creación de una plataforma cívica, lo compartieron, con sus matices, Javier Raro (PSPV), Pepe Gil (Compromís) y Roberto Rovira (EU-Podem), mientras que la nota discordante, además de Vox, la puso el PP, cuya portavoz en esta materia, Sara Cañadas, recordó que «hoy por hoy y sin que la empresa haya cometido ninguna ilegalidad, el Malecón de Menera es privado», así que «pensar en que sea público y verde es una utopía».

Desde las filas populares también se lamentó que algunos portavoces rechazaran cualquier tipo de negociación con la empresa, cuando «deberíamos ver lo que propone, porque puede hacerse un gran auditorio o un aparcamiento que sean buenos para la ciudad». Cañadas pidió que «no se haga demagogia política con algo que es meridiano».

"No cabe la negociación"

Uno de los que se puso en duda la conveniencia de los contactos formales con la empresa fue Gil, quien defendió que «si estamos convencidos de nuestra postura -en referencia al rechazo al uso privado de estos terrenos y su protección como dominio público marítimo terrestre- no cabe la negociación, más allá de algún contacto con la empresa».

Desde el gobierno, Raro acusó a IP de presentar «una moción política que no persigue un Malecón público y verde», al tiempo que no descartó en una futuro la composición de una mesa de negociación, aunque los contactos por el momento con Prosagunsa se limitan a «conversaciones».

González, que fue el encargado de abrir y cerrar el debate, lamentó que este conflicto se prolongue durante décadas y no escondió que «nos gustaría una solución», pero no a costa de perpetuar «las irregularidades e injusticias» que, según el segregacionista, han acompañado este proceso. «Queremos que el ayuntamiento utilice todas sus fuerzas para que el Malecón vuelva al dominio público y el compromiso de que no se van a hacer cesiones indeseables», añadió el edil de IP.

En esta línea, González apuntó que esta protección «no impide que se hagan aparcamientos y se ofrezcan otros servicios a través de concesiones» y aprovechó para tildar de «inexplicable» el «cambio de postura del PP, que lleva años defendiendo un Malecón público» y ahora, según el segregacionista, se pasa al bando de Vox. Y es que la formación ultraderechista ya adelantó que hubiera votado en contra de la moción sobre la base de que la postura que defendía «mantiene el Malecón en el estado que está desde 1980. ¿Queremos otros 43 años de estancamiento?».

«Coro de palmeros»

Fue en palabras de José Tomás Serrano, quien también se pronunció en contra de que representantes de la plataforma cívica formaran parte de una futura comisión especial sobre el Malecón, al calificarles de «coro de palmeros». Roberto Rovira no tardó en pedir «respeto» por estas personas que «en su tiempo libre, se parten la cara en defensa de los intereses de la ciudadanía».