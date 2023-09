El inicio del curso escolar en el Camp de Morvedre no ha estado exento de críticas.

Desde la Unión Comarcal de CC OO se considera que Consellería de Educación ha comenzado las clases "con los deberes por hacer y desde

la improvisación".

Según indican desde el colectivo: "El caos vivido en las adjudicaciones de inicio de curso 2023-24 durante el mes de agosto está afectando a las plantillas de los centros en este inicio de curso".

De hecho, al sindicato le consta que "todas las vacantes de profesorado tanto en las escuelas como en los institutos de la comarca no han sido cubiertas, ni por las adjudicaciones de inicio de curso, ni por las primeras adjudicaciones continuas del curso de la semana pasada".

"Desde CCOO veníamos advirtiendo a lo largo del mes de agosto que el inicio de curso peligraba, desgraciadamente así es, y no se está dando con normalidad. Aún así los centros educativos, especialmente los de secundaria y FP, han tenido que modificar los horarios del profesorado y el alumnado a última hora como consecuencia de la publicación de una resolución por Consellería el 31 de agosto. Resolución que no ha sido negociada a la Mesa Sectorial de Educación", recuerdan.

En este sentido, apuntan que los centros de la comarca "se están viendo afectados especialmente por la carencia de plantilla y los ajustes de los horarios para el profesorado y alumnado, nos consta que no todos los centros tienen a día de hoy los horarios cerrados. Así lo han manifestado, centros como el IES Jaime I de Sagunt el pasado 1 de septiembre".

Por otro lado, remarcan la existencia de "una fuerte preocupación entre la Comunidad Educativa y el profesorado por los ataques al valenciano, manifestadas por el Conseller Rovira, por la rebaja de recursos educativos y por las insinuaciones de los ajustes de las plantillas acordadas con la anterior administración".

Por eso, desde CCOO piden a la Conselleria "diálogo, negociación y transparencia en los procedimientos, que respecto al profesorado y que respete la interlocución de los sindicatos en el seno de la Mesa Sectorial de Educación, y que no toque los acuerdos de plantilla sino es para mejorarlos, no aceptamos ningún recorte de personal. En materia educativa le pedimos que no toque el valenciano, que no se de ningún paso atrás en igualdad en los centros, y también que se atienda una de las asignaturas pendientes como es la salud emocional y psicosocial que está sufriendo tanto el alumnado como el profesorado".

Además, afirma que les preocupa también "la situación del profesorado interino mayor de 55 años que ve peligrar su estabilidad laboral después del procedimientos de estabilización, así como la excesiva carga burocrática en los centros", junto a las declaraciones hechas por el conseller respecto al distrito escolar único "que podría agravar la segregación escolar en la comarca", dice Francesc Cayo Vilar, responsable de Educación de CC OO en el Camp de Morvedre y Alt Palància.

Oferta de diálogo ante los numerosos retos

Junto a ello, ha recordado los retos en infraestruturas de la comarca. "Con la apertura de dos nuevos CIFP La Laboral y Merello se está impulsando la implantación de una FP fuerte y con una gran oferta formativa que necesitará de todo el espaldarazo de Consellería y de la administración local. Por otro lado, la inauguración de la IES n.º 5 al Puerto de Sagunto tiene que ayudar a reducir la congestión de los centros de secundaria del Puerto de Sagunto, lo cual no se verá lograda hasta que no se acabe la construcción del nuevo IES de Canet d'en Berenguer. En definitiva, tenemos una gran carga de trabajo por este curso, con nuevos retos y desde CCOO nos mantenemos abiertos a dialogar y trabajar tanto con la administración autonómica y local para avanzar hacia una escuela pública de calidad y en valenciano".