Los festejos taurinos de Benifairó de les Valls echaron el cerrojo este pasado sábado con un pequeño susto. Uno de los toros embolados de la noche envistió a una joven de 16 años, a la que no le dio tiempo a refugiarse en la barrera más próxima. Pese a los revolcones y el arrastre que sufrió a manos del animal, los daños no fueron graves, por lo que no requirió su traslado al hospital y fue atendida en la misma ambulancia, tal y como ha explicado el alcalde, Toni Sanfrancisco, a preguntas de Levante-EMV. "Fue una pena porque las bolas del toro estaban a punto de apagarse y quedaban cinco minutos para cerrarlo. Lástima no haberlo hecho antes", lamentaba el primer edil.

Por desgracia, éste no ha sido el único incidente de los festejos taurinos. Uno de los cerriles de la semana pasada, que había contratado la' Penya Bou i festa' el martes 5 de septiembre, moría en los toriles, al parecer y según las mismas fuentes, por un golpe de calor. Balance positivo Pese a lo ocurrido, el alcalde hace un balance muy positivo de las fiestas patronales, que también estuvieron amenzadas por la DANA. Sin embargo, el tiempo dio más tregua de la que se esperaba, según las previsiones, y permitió la celebración de uno de los actos más importantes como fue la Baixà de la Mare de Déu del Bon Succés, que copó las calles de Benifairó. "Ha ido todo muy bien, solo tuvimos que suspender el acto del primer sábado por la noche a causa de la lluvia y el teatro del domingo hacerlo en cubierto por el aire", explicaba Sanfrancisco. El presidente de la corporación añadía que, pese a la climatología adversa y los avisos para los eventos más destacados, "ha habido más participación que el año pasado. "Un ejemplo claro lo tenemos el sopar popular, en el que contamos más de 1.650 personas cuando en la pasada edición éramos 1.600. Lo mismo sucedió con las calderas, la noche de disfraces, la cablagata , las paellas y para finalizar, el día de Sant Gil", concluía el alcalde.