La diputada y miembro de la mesa de les Corts Valencianes, Maria Josep Amigó, ha acudido este jueves a Sagunt para exigir, junto a la concejala de Compromís per Sagunt, Maria Josep Picó, la presencia del conseller de Educación , José Antonio Rovira, en les Corts para que dé explicaciones sobre el problemático inicio de curso 2023/24 a nivel autonómico.

En palabras de la diputada: “Éste es un curso que ha empezado con un nivel de caos generalizado como no se había conocido nunca. Miles de profesionales interinos han vuelto a sus puestos de trabajo después de semanas de angustia, de incertidumbre y con muchos problemas para poder incorporarse a su lugar de trabajo”.

En referencia a estos problemas, la diputada señala que “ha habido un retraso en el proceso de adjudicación de plazas. Después, con unas listas que salieron el 10 de agosto y que estaban llenas de errores que afectaban casi la totalidad de los docentes implicados. Y, para redondearlo, con la publicación de nuevas listas que solo han hecho que sumar cada vez más y más errores”.

Maria Josep Amigó ha sido muy crítica con la actitud de la nueva directora general de Personal Docente, Sonia Sancho, que ante esta situación “se fue de vacaciones el 28 de julio, el mismo día que fue nombrada, y solo acudió a su puesto de trabajo cuando estalló el caos en la adjudicación, como confirmó el propio Conseller”.

Amigó también ha hecho referencia al decreto firmado el 31 de agosto, horas antes del inicio laboral en la educación pública. Según la diputada: “Éste es un decreto que aumenta las horas lectivas sin incrementar el profesorado necesario para llevarlo adelante, de forma que la mayoría de centros no pueden aplicar estas modificaciones. Y además, teniendo en cuenta que el aumento de la carga lectiva implica la ampliación de horarios hasta las 15 horas, hecho que no garantiza mayor competencia, a la vez que se aumentan la cantidad de alumnos y alumnas por clase”.

Asumir responsabilidades

Es por todo esto que desde Compromís piden que se asuman responsabilidades en la conselleria d’Educació: “Este curso escolar ha empezado con aulas donde faltan 2900 docentes, de tres a cinco docentes por centro, retrasos en la adjudicación o con adjudicaciones que estaban previstas y el conseller ha decidido no activar. Y, además, unos 2000 alumnos han tenido problemas con el transporte escolar. Ante esta situación el conseller Rovira no solo no ha cesado de manera fulminante a la directora general de Personal Docente por todo el perjuicio creado, sino que se esconde y evita dar explicaciones. Pedimos explicaciones y responsabilidades políticas al Conseller, y no dejaremos de hacerlo porque tenemos clarísimo que el buen funcionamiento del sistema educativo valenciano tiene que ser una prioridad absoluta para el Consell”, ha concluido Maria Josep Amigó.

Situación en Sagunt

Por su parte, la regidora de Compromís per Sagunt, Maria Josep Picó, ha puesto el acento en cómo se ha vivido el inicio escolar en nuestra ciudad: “Aquí en Sagunt ha habido varias incidencias. Entre ellas, niños y niñas que con diversidad funcional no han dispuesto de un autobús adaptado a tiempo. Y sobre todo, existe un grave malestar entre los docentes en cuanto a la dotación de plazas de sustitución, que ya estaban puestas en conocimiento de la conselleria desde el curso pasado. Hemos asistido a una falta de previsión y profesionalidad para gestionar una conselleria tan importante como la de Educación”.

Además, y en relación a la ubicación de la gigafactoría y los retos que tendrá que afrontar el ayuntamiento, Picó ha señalado “la necesidad de dotar de infraestructuras de enseñanza de todos los ámbitos ante la llegada de la gigafactoría de Volkswagen a nuestro municipio, porque ya hemos visto cómo se han incrementado las matriculaciones y cómo llegan nuevas familias. Pensamos que tenemos que tener infraestructuras suficientes para cubrir esta demanda con calidad y, también, en valenciano”. Las declaraciones de Picó se producían justo el mismo día en que Levante-EMV informaba de los planes del gobierno de Sagunt de solicitar tres nuevos centros educativos.

Presentación de una moción en defensa de la Educación

Picó ha aprovechado para anunciar la presentación en el pleno de octubre de una propuesta en defensa de la enseñanza pública: “Queremos manifestar nuestro apoyo al personal docente que está enseñando a nuestros niños y niñas en nuestros centros, en este inicio tan caótico de curso. De hecho, llevaremos una moción al próximo pleno para defender la educación pública y los medios necesarios para llevarla a cabo”.