El Partido Popular de Sagunt ha denunciado públicamente el "estado de abandono de Fusión". La portavoz del Grupo municipal del PP, Maribel Sáez, lamenta que "el equipo de gobierno trate a los ciudadanos de la ciudad según si son de primera o de segunda", aseveraba en un comunicado.

" El actual estado de fusión es de una total degradación y no es de hace unos meses, los vecinos y vecinas empiezan a hacer visible su preocupación ante el total abandono de la zona de la ciudad por parte del equipo de gobierno de Darío", según indica la portavoz del PP, quien ha reconocido estar muy preocupada por la situación ante la graveda de determinados hechos que les trasladan los residentes. "Los vecinos nos han comentado que las personas acuden con sus coches para realizar sexo y no descartan, según nos han indicado, que exista prostitución".

Sáez aseguraba que ha podido comprobar en primera persona "la triste situación de la zona" y ha adelantado que el vecindario le ha trasladado que se sienten vecinos de segunda cuando todos y cada uno de ellos aporta con sus impuestos para que sus alrededores estén limpios y cuidados. Además, "me han comunicado que no se creen que en estos 8 años ninguno de los y las que gobiernan hayan tenido la decencia de comprobar el estado de fusión y aún más, ponerse a trabajar para acondicionar la zona y no tratar a unos vecinos de segunda y a otros de primera”. Añaden que “el equipo de gobierno de Darío debe ponerse las pilas e interesarse por sus vecinos indistintamente de donde vivan, no puede ser que se cuelguen medallas por la construcción de viviendas sociales en alquiler y que la zona donde van a ser construidas esté en un total estado de abandono”.

Peligrosidad en la zona

La portavoz del PP en al ayuntamiento explica: “Es muy triste la desolación en la zona, la vegetación ocupa las aceras y no pueden excusarse con que proviene de las parcelas, porque es en las grandes avenidas con aceras donde es imposible transitar, además de la existencia de unas tremendas y preocupantes grietas. Por no hablar de la peligrosidad de la zona, con parcelas sin vallar con una altura considerable que si cae alguna persona puede ser una desgracia".

Sáez apunta que "el equipo de gobierno debe ponerse a trabajar con sus propias leyes como la de la limpieza y vallado de parcelas. A este respecto, desde el gobierno local, el edil de Sanidad, Javier Timón ya descartó en su día las críticas del PP a la inacción con los solares, poniendo de relieve la gran cantidad de expedientes impulsados por el consistorio gracias a la ordenanza que se creó en el anterior mandato con el fin de poner coto a este problema.

La concejala insiste en que "he podido comprobar que hay papeleras rotas y tiradas en el asfalto, basura por las calles y ramas y arbustos también por el suelo. Se me rompe el corazón al ver que vecinos y vecinas han hecho un gran esfuerzo por levantar su casa en esa zona y que el alcalde y su equipo esté tratándolos como vecinos de segunda y dejándolos en completo abandono".

Y Sáez finaliza; “lo venimos denunciando desde hace tiempo, la gestión durante 8 años es poca, o ínfima. No hay excusas de ponerse a trabajar por los vecinos y vecinas de esta ciudad, son ganas y a este equipo que nos gobierna les falta y mucho.”