Las asociaciones de Sagunt se plantan frente a la "trágica" situación del Patrimonio

La concejala de Patrimonio Cultural e Industrial de Sagunt, Patricia Sánchez, se reunió a principios de esta semana con las principales asociaciones relacionadas con este departamento. Con la representación de media docena de colectivos, el encuentro se desarrolló en un ambiente distendido como merecía la presentación de la edila, que hace unos meses tomó el relevo a Roberto Rovira. Sin embargo, los participantes no desaprovecharon la oportunidad para recordar varias de sus reivindicaciones históricas, que, por diferentes motivos, siguen encalladas sin que se vislumbre una solución en el horizonte.

Erigido en portavoz de estas asociaciones, Ismael Rodrigo, presidente de los Voluntaris pel Patrimoni, apunta que, entre las cuestiones que trasladaron a la concejala destacó el recordatorio de la "auténtica tragedia" en la que se encuentra el patrimonio de Sagunt. Esta situación llevó a los colectivos a plantear su intención de abandonar el consejo asesor municipal, si no se producen cambios drásticos en este órgano consultivo que debería reunirse cuatro veces al año, pero durante el anterior mandato solo lo hizo en un par de ocasiones, según lamentan.

Con la evidente "disfuncionalidad" de este foro, Rodrigo reclama "dotar de mayor contenido a los estatutos del consejo" con el fin de ponerlo en marcha de manera "real". En ese caso, "estamos a la entera disposición para colaborar", pero, si no es así, "no vamos a perder más el tiempo con reuniones improductivas, ni escritos que mueren en los cajones". Además de Voluntaris pel Patrimoni, en la reunión con Sánchez estuvieron representantes del Centro Arqueológico Saguntino, el Col·lectiu pel Patrimoni Saguntí, los Amigos de la Escuela de Aprendices, la Asociación de Patrimonio Industrial de Puerto Sagunto (Apips), así como el Centre d'Estudis del Camp de Morvedre.

Desde Apips también se trasladó el "hartazgo" del mal funcionamiento de este foro y se invitó a Patricia Sánchez a guiarle en una visita para que compruebe el estado del patrimonio. En el caso de este colectivo, sus reclamaciones se centraron en la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del Horno Alto, después de que caducara el expediente original, y la puesta en valor del archivo industrial. "Es el examen de acceso de la concejala, a quien le recomendamos que nos deje a nosotros, que somos los que sabemos".

Oficina técnica de proyectos

Las reclamaciones no se limitaron al consejo asesor, sino que estos colectivos apuntaron la necesidad de contar en el ayuntamiento con una oficina de proyectos, donde tengan cabida "técnicos especializados en patrimonio", una fórmula que "ya funciona con éxito en ciudades como Cartagena y Tarragona", añade Rodrigo. Según esta misma fuente, la situación generalizada de abandono "tiene responsables directos" y señala "al Ministerio de Cultura, la Generalitat y el ayuntamiento".

A este último, o más concretamente "a la clase política saguntina", así como a la sociedad, apela Rodrigo para "no permitir que la recuperación de nuestro patrimonio continúe estancada en un lodazal. No debe molestar ni dar miedo coger los proyectos para el Castillo, el Teatro Romano, el Horno Alto, el Museo Industrial, la Nau, el archivo industrial, etc., y abanderarlos con seriedad y rigor, llamando a las puertas que sean necesarias, tanto en el gobierno autonómico como en el estatal".

"¡Hasta aquí!"

Así, las asociaciones relacionadas con el patrimonio histórico e industrial "decimos ¡hasta aquí!. El consistorio tiene la última palabra".

Más allá de las reclamaciones, Patricia Sánchez explica a Levante-EMV que la reunió sirvió para conocer las «ideas, la visión y los valores por los que trabajan las asociaciones» de Sagunt. Además de «comentar su posición sobre varios asuntos», la concejala de Patrimonio Cultural e Industrial reconoce que no se lo tomó como una «reunión de trabajo», sino «como una presentación. Ahora vamos a mirar los temas y profundizar», añade Sánchez. Las partes se convocaron para un encuentro antes de Navidad.