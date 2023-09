El departamento de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Sagunt retoma el asesoramiento a la juventud saguntina sobre programas Erasmus + a través de la Oficina Europa. Este servicio se ofrece todos los miércoles de 18 y 20 horas en el Casal Jove Port de Sagunt de manera presencial.

Algunas de las actividades de las que se informa están dedicadas a personas de entre 17 y 30 años, como los voluntariados de hasta doce meses e intercambios culturales de una semana. También sobre cursos de formación para trabajadores juveniles en los que no hay un límite de edad. Asimismo, para participar en este tipo de proyectos no se necesita ningún requisito y la Unión Europea subvenciona el transporte, las dietas y el alojamiento.

A lo largo de este verano son varios los jóvenes del municipio que han participado en proyectos Erasmus. Paula y Àngels, dos jóvenes de 18 años, han participado en un Youth Exchange en Covilhã, un pueblo de montaña en el interior de Portugal. Durante la experiencia convivieron diez días con participantes de Francia, Italia, Lituania y Rumania. El proyecto trataba sobre recursos digitales, y uno de los objetivos principales, fue promover entre los jóvenes una visión crítica de las TIC en nuestra sociedad.

Experiencias

Otro de los proyectos asesorados desde la Oficina Europa es el voluntariado en el que Ricard, un joven de Sagunt ha comenzado este mes de septiembre. Esta experiencia, de 12 meses en la capital italiana, le permitirá participar como monitor de actividades con niños y niñas de 3 a 18 años en un centro juvenil. Para Ricard esta experiencia se ha convertido en un reto que afrontar, además de una oportunidad para aprender idiomas como inglés o italiano. Ricard asegura que «vivir en una ciudad como Roma es un gran privilegio», y ha explicado: «Me gusta mucho el arte y gracias al Cuerpo Europeo de la Solidaridad puedo pasear todos los días por sus calles a la vez que ayudo a personas que lo necesitan».

Nayara, de 20 años y residente en Port de Sagunt, participó durante el mes de julio en un Training Course sobre Medio Ambiente. Para Nayara, esta experiencia fue única, ya que tuvo la oportunidad de convivir con personas de diferentes países, pero además enfrentarse a un nuevo reto: en un camping en mitad de la naturaleza, según explican desde el departamento. Para la joven esta experiencia le ha permitido conocer a mucha gente nueva, y además ha tenido la oportunidad de hacer actividades como visitar una klimahaus o un parque de escalada.

Nayara asegura: «Jamás podré olvidar esta experiencia, durante estos diez días me he enfrentado a muchos retos y además he aprendido a afrontar dificultades como convivir con la lluvia».