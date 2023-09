La concejalía de Deportes de Sagunt ha insistido esta semana en su oferta al Atlético Saguntino para que, los días de partido, se fleten autobuses de refuerzo que serían gratuitos para los aficionados rojillos que quieran realizar cómodamente los desplazamientos ‘forzosos’ a los que se están viendo obligados por el ‘destierro’ en el Fornás.

El concejal de Vox en Sagunt, Alejandro Vila, lanzó la propuesta a través de una nota, aunque el edil de Deportes, Javier Timón, precisa que «esta opción ya se la dimos al club desde que se supo que jugaría» como local en el campo del CD Acero. Cabe recordar que el club rojillo se plantó este verano y se negó a volver a su casa, el Nou Morvedre, hasta que la Real Federación Española de Fútbol y el ayuntamiento culminen sus eternas negociaciones para la cesión del campo y la consiguiente renovación del césped artificial con fondos municipales.

Bajada de abonados

El socialista añade que «en su momento, el club nos dijo que no tenía la certeza de que los buses gratuitos favorezcan a una mayor presencia rojilla en las gradas del Fornás, porque decían que los que no van es porque no quieren» ir al estadio del Port de Sagunt. Sin embargo, «en la reunión mantenida esta semana, nos transmitieron su preocupación por la bajada en el número de abonados, así que reiteramos nuestra propuesta y quedaron que se la pensarían».

50 % de asistencia

Más allá de esta cuestión, Vila ha querido trasladar las «quejas que hemos recibido de numerosos socios y seguidores por el total abandono que sufren por parte del gobierno local en relación a esta situación de duración totalmente desconocida», que provoca que «los partidos estén contando con apenas un 50 % de asistencia».