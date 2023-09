Gilet, Quartell y Alfara se unen a Sagunt en la ‘lista negra’ del Síndic de Greuges

Velar por el cumplimiento y respeto de los derechos y libertades que asisten a las personas frente a las administraciones para mejorar el servicio público a la ciudadanía. Esa es la principal misión del Síndic de Greuges en la Comunitat Valenciana, que desde el pasado año elabora un registro de las entidades no colaboradoras en la consecución de este objetivo, una ‘lista negra’ en la que, para este 2023, Gilet, Quartell y Alfara de la Baronia se han unido a Sagunt. Según precisa el organismo presidido por Ángel Luna, los motivos que pueden llevar a engrosar este catálogo son no facilitar la información solicitada; no dar respuesta a un requerimiento; no atender, pese a haberlas aceptado, las recomendaciones del síndic o no llevar a cabo las actuaciones para cumplir sus instrucciones.

En el caso del Camp de Morvedre y después de las seis amonestaciones que recibió el pasado año la capital comarcal, en el presente ejercicio ya se acumulan ocho apercibimientos con Gilet a la cabeza al sumar cuatro y Quartell destacado en la segunda posición con dos. En la localidad de la Baronia, los motivos que llevaron al Síndic de Greuges a la apertura de estos expedientes fueron las faltas de respuesta a la solicitud de limpieza de los pipicanes y la ampliación del ubicado en la Font del Pi; a la denuncia por humedades en unos garajes y otros problemas de la vía pública; así como a la petición de información urbanística relativa a la urbanización del Balcón de la Peña. La otra queja que el Ayuntamiento de Gilet no resolvió en consonancia con las directrices legales tenía que ver con el acceso de un vecino a un expediente administrativo municipal, según ha podido saber Levante-EMV. Empleo público En Quartell, mientras, la devolución de una plusvalía y el procedimiento de estabilización laboral en el consistorio fueron los motivos de sendas reclamaciones al defensor del pueblo valenciano, que en sus resoluciones lamenta la "pasivididad" de la administración local, que tilda de «no respetuosa». Así, Luna le acusa de vulnerar los derechos del reclamante en el caso relacionado con el empleo público y de no atender sus requerimientos en el caso de los ingresos indebidos. Por su parte, Alfara se ha metido en esta lista negra por falta de transparencia, después de no contestar a los escritos presentados por un vecino a lo largo de varios meses para conocer los informes con reparos del interventor municipal, las facturas por gastos jurídicos durante los últimos años, los expedientes de obras del centro cultural, la piscina y la Casa Gran o el convenio con el Arzobispado de València para el uso de la Casa Abadía. Después de que el reclamante pidiera amparo al síndic, el ayuntamiento por fin facilitó la información, aunque ya no se libró de entrar en el registro de entidades no colaboradoras, ya que no atendió la primera resolución en el plazo previsto. Ruidos del vecino Por último, Sagunt es ya veterano en esta lista del Síndic de Greuges, aunque el motivo este año no es por falta de respuesta, sino por desatender sus recomendaciones. El origen del caso es la queja de un vecino por las «continuas molestias» ocasionadas por la casa colindante, debido a los «constantes arrendamientos». Pese a que el ayuntamiento se declaró incompetente para solucionar este conflicto, el organismo presidido por Ángel Luna le recordó que sí es de su competencia ejercer un control sobre la contaminación acústica. Tras este primer dictamen a mediados de julio, el síndic volvió a emitir un informe sobre la falta de colaboración de Sagunt, al no reportar en un mes si había atendido su sugerencia.