La notícia política del mes de juny fou l’elecció dels diputats provincials del districte de Sagunt-Llíria. Els quatre diputats elegits foren romanistes i conservadors. El republicà Juan Chabret Bru va ser el quint més votat i protestà per l’escrutini.

El 5 de juliol cal destacar que els participants en el III Congrés d’Història de la Corona d’Aragó visitaren Sagunt. Uns 60 congressistes van eixir en el tren de les 8 del matí i foren rebuts en l’estació per l’alcalde accidental Martínez Flors. En primer lloc, visitaren l’església del Salvador i seguidament van anar al castell de Sagunt. Allí molt detalladament el va explicar l’arqueòleg i director de les excavacions Manuel González Simancas, totes les troballes realitzades. Va reivindicar que l’Estat solament havia dedicat 27.000 pessetes en dos anys a la investigaci, una quantitat insuficient per a la importància del conjunt patrimonial. En acabar, a la una de la vesprada, van ser rebuts en l’Ajuntament. En nom de les persones assistents, va parlar Cebrián Mezquita. Destacà la importància dels treballs de González Simancas i homenatjà Antonio Chabret. L’arqueòleg i el fill del cronista van agrair les paraules. L’anècdota de la visita va ser que els excursionistes perderen el tren de les 13.40 hores i els va tocar esperar-se a les 15 hores per a tornar a València.

El partit de futbol més destacat de juliol fou el celebrat a la capital comarcal entre el Saguntino FC i el CD Ruzafa, com descriu el corresponsal de Las Provincias el 31 de juliol. La crònica esmentà que fou interessantíssim. El resultat va ser favorable a l’equip local, en guanyar per un gol a zero.

Retir espiritual

La premsa destacà l’anunci del retir espiritual per a rectors en el convent de Sant Esperit del 5 a l’11 d’agost. Va ser dirigit pel R.P. Manuel Fabregat. S’advertia que no serien admesos els qui «no asistan desde el primer acto». També es deia que la «tartanita del convento» esperaria els religiosos en el baixador de Gilet.

En el camp de la política municipal, cal destacar que el col·legi de secretaris protestà al governador per la suspensió d’alguns secretaris com els d’Estivella, Faura, Benifairó, Quarts de les Valls i Gilet.

La polèmica d’aquells dies va esclatar a Quartell. La farmàcia va ser clausurada. La va adquirir Jesús Brey Guerra l’1 de juliol. Es deia que va posar-se d’acord amb l’anterior propietari perquè poguera continuar exercint i actuar-ne de pantalla, segons l’Ajuntament. No obstant això, el governador havia imposat al consistori una multa de 100 pessetes pel tractament d’eixe tema. El senyor Brey havia presentat un escrit al col·legi de farmacèutics perquè el donara d’alta i este no contestava. Mentrimentres el poble no comptava amb una farmàcia legal, encara que es deia que servia alguns medicaments com la morfina, la qual cosa fou perseguida pel Govern Civil.

El 12 d’agost es va fer una correguda de vedelles a la capital comarcal. Va actuar el Niño del Arte. No va estar molt bé, segons el corresponsal. Matà una vedella amb els mansos presents. Ricardo Pérez Oliverito va estar acceptable amb el capot. El celebre Panat, com sempre, fou afortunat torejant.

El mateix mes va protagonitzar una altra correguda el còmic Lapisera a Sagunt. Però, eixes i unes altres notícies formaran part del següent De cent en cent».