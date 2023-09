Han pasado nuestros primeros 100 días al frente del ayuntamiento de Algar de Palancia y tengo que deciros que el balance es positivo. Tras el resultado de las elecciones municipales, el primer reto era conseguir unir a un buen equipo, con personas de muy distintas características, a los que les unían las ganas de dar un cambio a nuestro pueblo. He de agradecer, a todo el equipo, su ayuda y su colaboración, tanto a quienes entraron como concejales como al resto de la lista que siguen estando ahí, colaborando con nosotros, y ayudando para que nuestro proyecto para Algar avance.

Todos los comienzos son difíciles, pero, día a día, vamos aprendiendo a convivir, con la burocracia del Ayuntamiento y unos presupuestos heredados que condicionan, por ahora, nuestra actividad.

En su día, se nos criticó porque nuestro programa era extenso y con muchas novedades, pero, como ya dijimos a nuestros vecinos, es un proyecto estudiado y con posibilidades de ejecutar a lo largo de estos cuatro años de confianza que nos dieron las urnas.

En nuestra primera semana de gobierno, pudimos adelantar la apertura de la piscina, que daba el pistoletazo de salida al verano el día 24 de Junio con entrada gratuita para todos. Hemos reducido también los precios y otorgado permiso para la apertura de un chiringuito, que muchos vecinos demandaban.

Sacamos a licitación exprés el bar Casino, con nuevas bases porque pensamos que era primordial que el Casino se abriera. Lo conseguimos. Para la semana cultural ya teníamos el Bar Casino abierto, cosa que avivó mucho la vida en la Plaza Mayor, punto de encuentro para muchos vecinos de Algar.

Organizamos una semana cultural para finales de julio desde cero. Con la poca experiencia que teníamos todos, supuso un gran esfuerzo, pero el resultado fue espectacular. Se retomaron los campeonatos deportivos, y el play-back. Se hicieron actividades y eventos para todos los públicos. Y tenemos que agradecer a todos los vecinos la buena disposición para participar de todo aquello que se programó, porque, sinceramente, lo que más orgullo me da, como alcalde, es ver esa Plaza Mayor y cualquier otro evento llenos de gente. Para nosotros, la mejor recompensa al trabajo que lleva la organización de todas las actividades es que nuestros vecinos y visitantes disfruten de ellos.

Hemos habilitado una zona de parking frente al Polideportivo, con el permiso del propietario y aunque no está terminado, ya se puede utilizar. Ha venido muy bien para estos días de fiestas a las que siempre acuden muchos visitantes. Era primordial evitar la congestión de la entrada al pueblo y las complicaciones que provocaba tanto al tránsito de vehículos como al de peatones.

Este ayuntamiento se ha volcado con nuestros Mayorales. Para nosotros las Fiestas de Agosto son muy importantes. Es una semana en la que muchos amigos se reencuentran, se llena el pueblo de gente y las familias se completan. Por eso cuando los Mayorales nos solicitaron utilizar el Centro Cívico, ante la amenaza de lluvias, para la última noche de fiesta no dudamos ni un minuto en darles permiso. No podíamos dejar a nuestra gente joven, y no tan joven sin su último día de fiesta.

Y viendo el éxito que tuvo, y que es viable utilizar el local para este tipo de actividades, el Consistorio ha comprado una máquina de limpieza para que, después de un fin de semana de evento, no haya ningún problema para el uso de las instalaciones por los grupos de yoga, pilates, gimnasia, ….

Para nosotros es importante que la Urbanización Montes del Palancia, se sienta parte de Algar. Por eso, vamos a ir haciendo cosas para que este sentir vaya brotando en el pensamiento de todos los vecinos, tanto de la urbanización como del núcleo urbano. El 3 de septiembre, fuimos a repartir, a los vecinos que allí residen, el libro de la fiestas patronales, cosa inédita porque nunca la Corporación lo había hecho. Y quiero agradecer a todos los vecinos la buena acogida que nos dieron. Sin duda un buen motivo para seguir trabajando por la unión de los dos núcleos de población.

Y, recientemente, afrontamos la organización de las Fiestas Patronales que, aunque son un poco más previsibles porque son muy tradicionales, tienen también su trabajo, con la contratación de espectáculos y la redacción del libro de fiestas. Aunque no siempre se hace todo a gusto de todos, intentaremos siempre que la fiesta no se pierda, y que podamos darle el toque actual que se pueda.

Estas son las cosas destacables de nuestros primeros 100 días. Seguramente habrá detalles que me dejaré que, no por ser menores, dejan de ser importantes para los vecinos, pero he querido destacar aquellos que benefician a toda la comunidad de personas que formamos Algar de Palancia.

Seguiremos haciendo realidad nuestro programa. Y, para ello, tenemos varios proyectos en marcha. Queremos ir mejorando nuestro pueblo y la calidad de vida de todos nuestros vecinos. Y, por eso, estamos trabajando cada día.