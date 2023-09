El escritor y poeta Vicente Vayà i Pla luchó por la vida como un titán, pero falleció anoche a los 85 años en su casa de Sagunt tras una larga enfermedad.

Moría así una persona que ha dejado una honda huella en Sagunt, la ciudad que le quiso devolver todo su cariño, nombrándole en 2022 Hijo Adoptivo, después de una larga trayectoria que no solo le hizo estar 45 años como funcionario del ayuntamiento. También fue concejal de Cultura durante dos mandatos, primero por CDS y luego por el PP, pero además fue biógrafo oficial del maestro Joaquín Rodrigo y una pieza induscutible de la vida artística y festiva del municipio.

Tras conocerse la noticia, el ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial y las banderas de sus edificios oficiales ondearán a media asta. Además, a petición de la familia y de la Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS), se instalará la capilla ardiente en el salón de plenos del consistorio de 10.30 a 15.30 horas. Tras ello, se ha previsto una misa a las 16 horas, en la iglesia de Santa María.

El alcalde, Darío Moreno, ha lamentado esta pérdida y ha destacado que Vayà que «fue un paladín de la cultura valenciana pero, sobre todo, un amante de nuestra ciudad; un hombre al que siempre he admirado»."Gràcies per tot i per tant, molt il·lustre fill de Sagunt!", ha asegurado en un mensaje en sus redes sociales.

A esto ha añadido posteriomente: «Hoy la ciudad de Sagunto llora por Vicente Vayá, un ciudadano ejemplar. Una persona que se dejó la piel por nuestras tradiciones, por la cultura valenciana. Un poeta y, sobre todo, una persona que quiso profundamente a nuestra ciudad. Una persona que siempre ha luchado para llevar el nombre de Sagunto a lo más alto. Él dejó su huella indeleble en todas nuestras tradiciones, trabajó para mejorar y también para que fuéramos conscientes de lo que teníamos y que lo valoráramos. València tindrà Falles, y Sagunto por siempre tendrá a Vicente Vayá», decía en referencia al poema que tantas veces recitó, siempre consiguiendo despertar emociones con su imponente presencia en el escenario.

Desde los 8 años en Sagunt

Nacido en València en 1938, su abuela le trajo hasta Sagunt a los 8 años al quedarse huérfano y en esta ciudad desplegó su talento.

El mundo fallero lo comprobó bien. Desde 1956 publicó numerosos poemas en llibrets y su saber estar en el escenario le llevó de convertirse en el mantenedor por excelencia del Camp de Morvedre y otras muchas localidades. Sensible y cercano, Vayà ejerció de forma entusiasta esta función desde 1969 hasta 2008, protagonizado cientos de momentos emotivos tanto en la comarca como en ciudades como València, Massamagrell, Puçol, el Puig, Náquera, Picassent, Paiporta y la Vall d’Uixó. A esto se le sumaron otros actos similares, como los de la Casa de Aragón, para los que Vayà siempre sacaba tiempo.

También la Asociación de Moros y Cristianos de Sagunt pudo contar con él, pues Vayà protagonizó durante años uno de sus actos, el 'Despullament del Moro' y redactó los textos de les Embaixades que se realizan antes de la batalla final.

Pero su actividad no quedó ahí y fue cofundador del colectivo teatral Passió per Sagunt, que luego le nombró presidente de honor tras recuperar con éxito la Passió en Viu, además de impulsar aplaudidos montajes en el Teatro Romano.

También tuvo vínculos con las fiestas patronales y, tanto es así, que fue su pregonero en las de 2022.

Unanimidad municipal

Por ello, a la hora de nombrarle hijo adoptivo, las siglas no contaron. La corporación fue unánime ante la propuesta de Ciudadanos y todos los grupos apoyaron sin fisuras esta decisión que el propio Vayà vivió en directo, ante un salón de plenos lleno que quiso mostrarle todo su agradecimiento, siempre acompañado de su mujer y de su hija, la reconocida actriz y directora teatral Amparo Vayà.