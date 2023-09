El programa Alternatura vuelve a crecer. Es a través de su vertiente escolar, que le permitirá entrar en todos los colegios públicos y concertados de Infantil y Primaria de Sagunt, así como en los centros ocupacionales y de educación especial. El alcalde, Darío Moreno, calificó esta iniciativa como "ejemplo" de cómo ir "mucho más allá, porque no se ha quedado estrictamente en el ámbito de la actividad física. Incorpora elementos educativos, medioambientales y de inclusión, que elevan la calidad y la excelencia de la oferta".

Alernatura a la escuela consistirá en excursiones didácticas por entornos naturales para fomentar la práctica deportiva y el desarrollo de conceptos de pertenencia al grupo, de respeto, de colaboración y de inclusión. Fuentes municipales añaden que la propia naturaleza dotará al profesorado de recursos formativos para trabajar antes, durante y después de las salidas a la montaña.

Colaboraciones

La iniciativa parte de la concejalía de Actividad Física, Salud y Deportes y cuenta con la colaboración de los departamentos de Educación, Medio Ambiente, Infancia y Juventud, Policía Local y Turismo. Así, durante la presentación del programa estuvieron presentes los concejales Javier Timón, Raúl Palmero y Jorge Vidal, además del director del CEE Albanta Sagunto, antiguo Sant Cristòfol, Xavier Martínez.

Este último calificó la iniciativa de "muy buena", ya que "la inclusión no se hace con un libro, explicando o con un video, se hace conviviendo. No es enseñar, no es aprender, es convivir". Timón, por su parte, apuntó que "este programa evidencia la importancia que se le da el ayuntamiento a la educación, de una forma transversal, porque creemos en una educación amplia, que sea integral".

Grau Vell y Marjal dels Moros

El escenario elegido para desarrollar Alternatura a la escuela es el parque natural de la Sierra de Espadán, concretamente en Almedíjar, Eslida y Aín. Como novedad, también están previstas sendas visitas al Grau Vell de Sagunt y un paseo en bicicleta por el Marjal dels Moros para intentar avistar aves. Antes de cada excursión, un técnico de Medio Ambiente pasará por las aulas para dar una explicación previa sobre los preparativos, lo que se encontrarán y cómo deben actuar en la montaña.