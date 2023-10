"Somos unas afortunadas por defender los colores del BM Morvedre"

Capitanas del BM Morvedre. En un equipo que tiene una media de edad por debajo de los 23 años, cuando las capitanas hablan, el resto escucha. La extremo y la pivote responden a las preguntas de Levante-EMV, después de superar la primera jornada de liga con una gran victoria a domicilio y antes del estreno en casa.

¿Qué esperan de la temporada que empieza y cuáles creen que puede ser las claves para el ascenso?

Va a ser una temporada muy exigente y competitiva, lo que hace que sea una liga muy atractiva. Queremos darlo todo para conseguir nuestro objetivo, que pasa por trabajo, trabajo y más trabajo, unido al compromiso y esfuerzo, sin olvidar de disfrutar del camino día a día y creer en lo que hacemos.

¿Qué fortalezas y debilidades detectan en el equipo?

Hemos tenido muchos cambios en la plantilla, pero la cohesión grupal que ya hemos conseguido va a ser uno de nuestros puntos fuertes. Tenemos un feeling especial dentro y fuera de la pista y eso se nota, porque tener el apoyo de las compañeras nos hace más fuertes, sobretodo en los momentos difíciles. La gente nueva ha llegado con muchas ganas de aportar y eso hace que el equipo vaya a más cada día. Tenemos un gran margen de mejora. Sobre las debilidades, al tener un equipo más joven y con gente nueva aún estamos conociéndonos en la pista, tenemos que ajustar algunas cosas tácticas, pero lo corregiremos.

Después de varios años en el club en dos etapas, ¿han notado alguna evolución?

Hay una mejora, aunque siempre ha apoyado a las jugadoras y nunca nos ha faltado de nada. El BM Morvedre es un club muy humilde, que siempre ha luchado por el balonmano femenino y que tengamos las mejores condiciones posibles. Somos afortunadas por defender estos colores. Lo que también ha mejorado es la formación de la base, ya que cada vez hay más niñas que quieren jugar a balonmano. Sin la cantera no seríamos nadie y eso se debe de cuidar mucho para que salgan futuras guerreras del Morvedre.

¿Como ven que está el balonmano en Sagunt en todos los ámbitos?

Cualquier aficionado sabe que en Sagunto se respira balonmano. En esta ciudad hay mucha historia balonmanista con tradición de estar en lo más alto. Nos sentimos muy apoyadas por las instituciones, que siempre nos intentan ayudar. Tenemos muy buenas instalaciones para entrenar y el apoyo de los patrocinadores es fundamental para seguir creciendo. Y no nos olvidamos de la gran afición, que está con nosotras a muerte.

¿Cómo valoran la desigualdad de género en el deporte?

Es verdad que cada vez tenemos más visión de cara a medios de comunicación, pero en profesionalidad estamos muy por detrás. No tenemos las mismas condiciones que otros deportes mayoritarios y masculinos y tenemos que hacer un esfuerzo para luchar por lo que merecemos. Nos gustaría dedicarnos a esto al 100 %, pero es imposible y tenemos que compaginarlo con otro trabajo. Aún así, nuestra entrega es del 110 %.

¿Cómo compaginan la práctica del deporte con el resto de su vida?

Es complicado en el día a día, porque, además de entrenar y jugar, muchas trabajamos, estudiamos o las dos cosas. Se puede llevar con una buena organización, porque al final, cuando algo te gusta, haces lo posible por planificarte y llegar a todo, aunque a veces haya que hacer algunos sacrificios como es pasar menos tiempo con la familia, la pareja o los amigos.

¿Quien es la compañera que más revoluciona el vestuario?

Pues cada una tiene lo suyo. Es verdad que Esther Lacueva y yo -Uki- somos un poco más payasas y nos gusta bromear, pero este año tenemos un gran fiuchaje con María Rosell.

En su caso, Andrea, ¿como va la experiencia como entrenadora del equipo inclusivo del BM Morvedre?

Mi experiencia en Avocam es muy gratificante. He conocido a chic@s interesad@s en el balonmano y el deporte. Poder tener la oportunidad que en tu municipio haya un equipo inclusivo es algo muy motivador, poco a poco vamos dando visibilidad a colectivos y deportes menos visibles y esto hace que crezcamos como sociedad

Para Uki, ¿tiene vocación de dedicarse a entrenar algún día?

Durante unos años lleve equipos de base en mi pueblo, peor luego tuve que dejarlo por motivos laborales. Después del balonmano me gustaría dedicarme a la enseñanza en la especialidad de educación física, que es en lo que me he formado, pero, si me saliera alguna oportunidad de entrenar equipos de base, no lo descartaría. Me gusta más el ámbito de la formación que el de la competición.