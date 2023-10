«Esperamos consolidar proyectos de dinamización turística»

Les Valls ya cuenta con una nueva presidenta en su Mancomunitat y además apoyada por todos los municipios. ¿Cómo valora que haya salido por unanimidad?

La valoración no puede ser más positiva, recibir el apoyo y la confianza de todos los municipios me da la fuerza y la energía para emprender este nuevo reto, pero también la gran responsabilidad de trabajar.

Sabemos que la decisión de presentarse ha sido muy meditada, ¿qué le ha llevado a dar el paso?

Aunque llevo 12 años como concejala en el ayuntamiento de Faura y la gestión municipal no me viene de nuevo, sí que lo es hacerlo siendo la primera edil con el plus de responsabilidad que ello conlleva, de ahí que meditara mucho dar el paso de asumir la presidencia de la Mancomunitat. Pero desde la Manco se prestan servicios tan importantes para nuestros y nuestras vecinas como los servicios sociales y de gestión de residuos que requieren la misma atención y dedicación que cualquier otro asunto municipal.

En el pleno pidió colaboración de todos para evitar una mancomunidad presidencialista. ¿A qué se refería?

La Mancomunidad es una agrupación de municipios en que se delegan funciones para que se presten de manera conjunta por ello debe funcionar como un todo, buscar equilibrios, trabajar desde el consenso político porque en la Mancomunitat no hay partidos políticos sino representantes de los diferentes municipios. Por tanto las decisiones, las iniciativas y los proyectos a emprender tienen que ser consensuadas porque el fin último es el bienestar de los más de 8.000 vecinos y vecinas de Les Valls y mejorar la calidad de vida en la medida de lo posible.

En pocos meses ha sido elegida alcaldesa de Faura y ahora presidenta de la Mancomunitat. ¿Cómo lo va hacer?

Contando con la inestimable ayuda de mi equipo de gobierno en el ayuntamiento y con la colaboración e implicación de las alcaldesas y alcaldes en la Mancomunitat para trabajar con mayor eficacia y eficiencia, rentabilizando nuestros esfuerzos y llevar este barco a buen puerto. En definitiva, trabajo en equipo por un fin común.

¿En qué momento se encuentra la Mancomunidad de Les Valls?

La Mancomunitat, como los ayuntamientos, precisa un proceso de dinamización y crecimiento. Si bien, hasta el momento compartimos servicios sociales, y gestión de residuos asimismo hemos definido unas líneas de juventud y turismo que esperamos poder articular con mayor determinación. La Mancomunitat debe arrancar desde la consciencia de las competencias que tenemos delegadas pero, ante todo, con la firme convicción de trabajar decididamente por hacer de les Valls una subcomarca viva, dinámica y acogedora.

¿Cuáles deben de ser las acciones prioritarias a, su juicio?

A corto plazo alguna de las acciones prioritarias son la licitación de la gestión de los residuos que finaliza en abril, así como el proceso de estabilización del personal interino que tiene que estar finalizado antes del 31 de diciembre de 2024, el proyecto de vía ciclopeatonal proyectada para Benifairó de les Valls, Quart de les Valls y Quartell, continuar trabajando en el Plan de Infancia y Adolescencia con la creación de un Consell mancomunado o seguir con los talleres organizados desde Servicios Sociales.

¿Qué proyecto lleva en cartera para este mandato?

En primer lugar quisiera dinamizar la gestión administrativa y convertir la Mancomunitat en un espacio de oportunidades para los vecinos y vecinas de les Valls. La atención en materia de dependencia, servicios sociales, ayudas e intervención en materia de salud mental, a víctimas de violencia de género, así como la asistencia a familias y orientación laboral son algunas de las líneas de trabajo elementales del ente; no obstante esperamos poder avanzar y crecer en diversas líneas de acción. A largo plazo, poder consolidar proyectos de dinamización turística, forjando un sistema de trabajo que nos permita construir una denominación de origen así como el impulso de los numerosos espacios y entidades de proyección turística y cultural de Les Valls.

¿Hay alguna cuestión, algún tema que le quite el sueño?

Una cuestión en concreto no, pero sí que me preocupa no estar a la altura de las expectativas y confianza depositada. Soy una persona meticulosa, ordenada y exigente y cuando me embarco en un proyecto, dedico toda mi energía para que salga lo mejor posible. El miedo a defraudar es lo único que a veces no me deja conciliar el sueño.

Tenemos entendido que le preocupa la falta de información que hay sobre la entidad entre la ciudadanía. ¿Cómo tiene pensado resolverlo?

Hay que modernizar la Mancomunitat en ese aspecto, la comunicación es esencial para ello, ya que si la ciudadanía no sabe los servicios que se prestan, ni las gestiones ni ayudas que pueden tramitar, ni los talleres gestionados desde servicios sociales ni los proyectos que se llevan a cabo por ejemplo en juventud o en iniciativas turísticas, nuestros recursos y esfuerzos caen en saco roto. Tan importante es gestionar como comunicar, y por tanto, hay que reactivar las redes sociales de la institución así como utilizar los canales de información de los cinco municipios como transmisores. Los medios están, solo hay que utilizarlos, y ahí mi formación en periodismo puede ser una virtud.