Representantes de Iniciativa Porteña junto a “Plataforma por Puerto”, que reivindica un servicio de autobús digno, se reunieron en la sede de la Autoridad de Transporte Metropolitana de Valencia (ATMV) con su directora, Mar Martínez, para tratar los problemas de movilidad que hoy en día tiene el Port de Sagunt, así como la masificación de los autobuses que van en dirección a Valencia, como ya informó Levante-EMV.

El encuentro se produjo después del que ya mantuvieron recientemente con dirigentes de este organismo el concejal de Movilidad, Javier Raro y la técnica del departamento, para reclamar mejoras urgentes en el transporte de autobús a Valencia para evitar saturación, sobre todo, en horas punta. No obstante, evidenció la preocupación existente por las limitaciones del servicio actual y para volver a demandar refuerzos.

El presidente de Iniciativa Porteña, Eduardo Márquez indica que: “Fue una reunión muy productiva, pues desde la ATMV asumen que existe un problema grave de masificación y se encuentran en estos momentos en el proceso de solucionarlo".

Pese a esto, Márquez apuntó que "las mejoras de transporte no verán la luz hasta marzo de 2024, por lo que el problema no se va a solucionar en el corto plazo”.

Respecto a las nuevas frecuencias y horarios, desde IP señalan que: “Habrán más horarios en horas punta por la mañana y por la tarde y el último autobús en dirección El Puerto saldrá de Valencia a las 23 horas. Aún así, desde IP les solicitamos que fueran flexibles en esos horarios para detectar cuando se producían más desplazamientos y así modificar ciertas frecuencias para volver a caer en el mismo error del colapso del sistema de los autobuses. Además también habrán más frecuencias en fines de semana y en días laborables no lectivos”.

En la misma reunión se trataron otras opciones de movilidad como la ampliación de la línea del metro hasta el Port o la llegada de la red de cercanías. “Respecto al metro, hemos de decir que no hay un proyecto al corto o medio plazo para llevarlo a cabo pero les hicimos ver que ahora más que nunca es necesario ante el presumible incremento poblacional que vamos a sufrir, y en cuanto a la red de cercanías, pese a no ser de su competencia, les mostramos como el servicio de cercanías y los autobuses son perfectamente complementarios para una población de más de 40.000 habitantes”.

Buscar alternativas

Para finalizar, Márquez señala que: “Las conversaciones no van a quedar aquí y volveremos a reunirnos si vemos que no cumplen o que los problemas no se solucionan. Desde IP somos partidarios de buscar alternativas al autobús para los desplazamientos interurbanos, llámese metro y/o tren de cercanías porque no por poner más autobuses el problema se va a solucionar al cien por cien, así que estaremos atentos y continuaremos nuestras reivindicaciones para tener un transporte público con alternativas y digno”.