El Partido Popular de Sagunt reclama actuaciones urgentes para mejorar el estado y la imagen de la ciudad

La portavoz del PP recuerda que "hace ya unos meses de las promesas y compromisos del alcalde y su equipo con la ciudadanía acerca de la mejora en el mantenimiento de las calles y avenidas que están en una situación lamentable", afirmaba Maribel Sáez. Un hecho que según la edil, está generando continuas quejas vecinales. “Muchas son las asociaciones que llevan meses, incluso años, trasladando al Partido Popular que las calles están en un estado indigno para una ciudad como la nuestra. Como triste anécdota, el pasado sábado en la gran entrada mora y cristiana me paró una vecina en silla de ruedas que se había torcido el pie en un agujero en un paso de peatones en la calle de los Huertos y allí seguía el socavón. Pero no es un hecho puntual, en estas semanas y con las fiestas de los barrios hemos podido comprobar esto mismo y escuchar de primera mano que el asfaltado es lamentable e insufrible para el peatón, bicicleta, vehículo, etc...", insistía.

Por eso, pide el alcalde y al equipo de gobierno "que se pongan a trabajar. Darío Moreno, que tanto publicita la venida de la gigafactoría parece que no viva la calle y se dé cuenta de que tantos servicios como el mantenimiento de la ciudad dejan mucho que desear".

Limpieza

La portavoz también es muy crítica con la limpieza: "No es nada nuevo que nos paren por la calle y nos digan que la ciudad está hecha un asco. Y mucha razón lleva nuestra ciudadanía que confía en que el equipo de gobierno trabaje para tener una ciudad limpia y bonita, pues nada más lejos de la realidad, nuestra ciudad sufre de una pandemia de dejadez e inacción en cuanto a la limpieza y mantenimiento y creemos que ya basta, que es momento de abrir los ojos y ponerse a trabajar para darle la vuelta a esta situación y por el Partido Popular que no quede, pues seguiremos insistiendo hasta que se mejore la limpieza y mantenimiento de nuestras calles, avenidas y parques y diferentes zonas de la ciudad. Todos estos aspectos y mejoras las llevábamos nosotros como prioridad en nuestro programa electoral porque seguimos pensando que lo primero es el bienestar real y del día a día de nuestros vecinos."