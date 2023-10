El Fertiberia BM Puerto no fue fiel a su tradicional buen desempeño en la Copa del Rey y cayó a la primera con un rival de inferior categoría como el Valinox Novás (32-29). Esa teórica superioridad no fue tal, ya que a la baja de Álvaro del Valle se unieron los descansos de Artur Parera y Vicente Poveda, que no jugaron, mientras que Pau Ferré y Adrián Nolasco tuvieron menos protagonismo del habitual.

Con todo esto, más al cansancio acumulado tanto del esfuerzo del domingo en el derbi autonómico de Asobal como del desplazamiento a Pontevedra, los rojiblancos ofrecieron síntomas para la esperanza en la primera mitad, cuando el pivote del filial, David García, destacaba en las dos áreas, Javier Olivares marcaba la diferencia en la dirección del juego ofensivo y Jaume Pujol lideraba la tabla de goleadores para llegar al descanso con ventaja (15-17). Mal inicio de la segunda parte Sin embargo, todo se vino abajo en el arranque de la segunda mitad, con un parcial de 4-1 que cambió la dinámica del encuentro para desgracia del Fertiberia. Los porteños todavía tuvieron alguna oportunidad de equilibrar el marcador, pero sendos errores en el lanzamiento despejaron el camino hacia la derrota que deja al BM Puerto sin Copa del Rey. A la conclusión del choque, Toni Malla reconocía que "nos tomábamos esto como un entrenamiento, un trámite que ya hemos pasado. Esta competición nos ilusionaba la temporada pasada, pero ahora sabíamos que jugar más partidos supone un problema". Así, el entrenador tortosí añade que "buscábamos que descansara la gente importante que acumula muchos minutos y hacer probaturas. Estoy contento, porque el equipo ha luchado y ha competido hasta el final. Jaume ha hecho un buen partido, David López ha jugado en la primera línea, David García ha hecho buenos minutos en el pivote y Olba ha cogido las sensaciones que no tenía". Visita a Nava de la Asunción Ya durante las 12 horas de autobús de regreso al Port de Sagunt, Malla estaba "con la cabeza puesta en Nava, que será un partido importante". Los rojiblancos se desplazan este sábado a tierras segovianas para enfrentarse al otro recién ascendido, que en las cinco primeras jornadas ha sumado dos puntos más que los valencianos gracias a sendos empates contra el Ademar en León y contra el BM Cangas en el pabellón Guerrer@s Naveros.