L'Escola Municipal de Teatre de l'Ajuntament de Sagunt ha obert les seues portes a més de 250 alumnes, repartits en 26 grups de treball, que han optat per aquesta via com a model de participació i de creixement personal.

La creativitat, l'espontaneïtat, la comunicació, el llenguatge, les habilitats personals i les emocions són els eixos vertebradors d'este projecte per a totes les edats, especialment el públic jove. En este curs, l'Escola Municipal de Teatre aposta pel treball de les emocions, per la cura de la salut mental, un repte que s'ha d'abordar i que afecta especialment els jóvens, sobretot després de la pandèmia. La companyia teatral saguntina Camí de Nora dissenya i posa en marxa un projecte especial en el qual l'expressió corporal és la ferramenta base de comunicació. En paraules del regidor d'Educació, Raúl Palmero, «des de l'Ajuntament apostem per l'educació, per l'expressió i la comunicació com a element dinamitzador i motivador, que en definitiva reforça el treball educatiu dels centres, i que valora el temps lliure de manera qualitativa i enriquidora, perquè promou la participació i la capacitat crítica. Com sempre, un projecte que paga la pena i mereix el recolzament municipal». Per la seua banda, el regidor de Joventut i Infància, Roberto Rovira, ha agraït «la gran feina que desenvolupa el departament de Joventut i el departament d'Educació per a dur a terme este projecte. Gràcies a este treball, i també fonamentalment al talent del nostre jóvens i al bon fer i a la professionalitat dels professors i professores de l'escola, és una escola amb moltíssim prestigi en l'àmbit autonòmic». Consolidar l'activitat teatral Aquesta Escola Municipal es va crear fa ja 17 anys a fi de consolidar l'activitat teatral en el municipi des d'un doble vessant: el pedagògic i el de creació teatral. És una iniciativa amb molts arrels, a càrrec de dos departaments municipals, Educació i Joventut i Infància, que va dirigida principalment a la població més jove.