Eliseo Parra con el espectáculo La necesidad de cantar, junto con Germans Caballer i Amics, centrará el protagonismo del FolkaSagunt que se celebra este sábado a partir de las 20 horas en el Centro Cultural Mario Monreal. En su año de despedida de los escenarios, la concejala de cultura, Ana María Quesada, reconoce que esta actuación "es especial por significar el adiós de uno de los representantes más importantes del panorama español del folk".

Parra, por su parte, explica que "en los diez años que he hecho recogida de canciones en buena parte del Estado, he aprendido muchas cosas de la vida tradicional que me han enriquecido tanto o más que lo que me cantaron". Sin embargo, apunta el artista, lo que siempre le ha llamado la atención ha sido la necesidad de cantar que tenía la gente. En ese sentido, ejemplifica que "en los cantos de trabajo, por ejemplo, me decían que sin cantar no podían trabajar" y añade que "así, bajo este título, cantaré canciones de aquí y allá mostrando de paso con qué se acompañaban estos cantos".

La música más valenciana

Quesada insiste en que "recorreremos con él su trayectoria musical y estoy segura de que nos gustará, de que lo disfrutaremos como siempre, de que Germans Caballer nos traerá esa música que nos llega al alma e invito a la ciudadanía de todo el municipio a que acuda a presenciarlo, a escucharlo y a disfrutarlo". Esta nueva cita representa "el empeño del ayuntamiento por mantener viva y sobre todo escuchar nuestra música más valenciana y popular", añade la responsable municipal de Cultura.