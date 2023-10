El robo de un bar perpetrado este viernes de madrugada en Sagunt se produjo en la misma calle donde, hace alrededor de un mes, una vecina vio asaltado su piso justo después de dejar la vivienda vacía unos 45 minutos, al irse a hacer un recado.

«Era por la mañana y me lo dejaron todo revuelto, llevándose tanto dinero como joyas», contaba ayer la mujer a Levante-EMV, preocupada por el nuevo robo registrado en la barriada.

«A mí me entraron de día, aprovechando que salí un momento desde las 10,10 a las 11 horas. En ese rato, me sacaron un montón de cajones y se me llevaron hasta 8 pares de pendientes buenos una gargantilla de oro, además de dinero», lamentaba.

Mientras, otra vecina de la zona contaba que, en su caso, se quedó en un intento de robo frustrado un sábado por la tarde, cuando los ladrones forzaron la entrada de su piso pero huyeron al ver personas dentro.