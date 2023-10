Los vecinos de la zona de montaña del Povijol, en Sagunt, están hartos de tener que convivir con el vertedero ilegal que se forma desde hace tiempo en el acceso a la zona, por mucho que la empresa municipal que se encarga de la limpieza, la SAG, acuda a limpiarlo cada cierto tiempo.

"Es una vergüenza. Está a la derecha y a la izquierda del camino, en el cruce de la carretera que va desde Los Valles a Torres Torres; un sitio nada escondido, sino bien visible. Yo llevo 25 años viviendo aquí y esta exageración de vertedero incontrolado no la había visto nunca", explicaba a Levante-EMV Arturo Ortiz, uno de los residentes.

Entre los residuos hay de todo: Depósitos de fibrocemento, restos de poda, colchones, escombros, maderas, cartones, cajas de plástico, palos, telas, corcho...

Ante unos vertidos que no dejan de crecer desde que la zona se limpió hace tres meses, Ortiz ha decidido hacer público lo que está ocurriendo a través de este diario, al tiempo en que pedía más acciones de las instituciones para perseguir a quienes tiran allí sus enseres. "Yo ya me he encarado tres veces con gente, echándoles en cara lo que hacían. A uno le obligué a recoger sus trastos. Pero esto no puede ser. De entrada, tendrían que poner un cartel bien grande diciendo que está prohibido tirar nada aquí y amenazando con fuertes multas porque la gente no se da cuenta de que si tira por el monte latas o plásticos, en 50 años aún seguirán ahí. Y no puede ser que les dejemos esto a nuestros nietos", decía.

El vecino añadía con pesar que él ha visto cómo los trabajadores de la empresa municipal SAG subían a limpiar la zona un día por la mañana, la dejaban limpia, pero a las dos de la tarde, "el vertedero volvía a empezar, después de que alguien hubiera tirado restos de una impresionante poda de palmeras", comentaba.

Por eso, igual que otros vecinos, cree que lo mejor sería que se pusieran unas vallas de madera para impedir el paso de los vehículos e incluso cámaras de vídeo. "Esto atrae a animales de todo tipo, jabalíes, gatos, perros... Y cuando hace aire, ya es lo peor. Se mete todo por el monte, papeles, plásticos, tornillos. Impresionante", apuntaba.

Precisamente, la presencia de tachuelas y elementos metálicos tirados en la zona también ha provocado varios pinchazos de ruedas. "A mi ya me ha pasado más de tres veces el tener que estar cambiando ruedas antes de las 6 de la mañana, cuando me iba a trabajar. Muy lamentable", contaba reclamando una actuación "cuanto antes".

El Consell Agrari estudiará el caso

La presidenta del Consell Local Agrari de Sagunt, Ana María Quesada, aseguró a este diario no tener constancia de la existencia de este foco de residuos y lamentó «el incivismo que lleva a situaciones como esa, en plena naturaleza, sobre la que constantemente estamos trabajando».

Además, agradeció que haya vecinos que sí se preocupen y aseguró que se estudiará la situación de la zona para limpiarla e intentar evitar que se reproduzcan los vertidos.