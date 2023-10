El Atlético Saguntino se enfrenta este sábado, 28 de octubre, a partir de las 18:30 horas, al CE Andratx en Nou Morvedre. El partido correspondiente a la Jornada 9 de Segunda RFEF es clave para que los rojillos salgan de la zona roja de la tabla en la que cayeron el fin de semana pasado después de perder 3-1 contra el UE Sant Andreu. Concretamente, los de Sergi Escobar han pasado la semana en el puesto 14 de la clasificación con 6 puntos.

Nou Morvedre acogerá un encuentro muy importante para los rojillos, porque después de la derrota contra Sant Andreu y el empate en Formentera, los saguntinos cayeron en la zona roja de la clasificación. "Un lugar del que quieres salir cuanto antes", apunta el entrenador del equipo saguntino, Sergi Escobar. El mister es consciente de que para cambiar la dinámica, su equipo tiene varios puntos débiles que mejorar. Sobre el último encuentro.

Escobar manifiesta que "fue un partido de fases para ellos y para nosotros, y creo que el resultado no hace justicia a lo que se vivió en el césped. Esta semana hemos seguido trabajando para mejorar los errores que estamos teniendo detrás que nos están penalizando mucho. Además, también hemos hecho hincapié en el ataque, para no quedarnos a las puertas y no convertir situaciones claras de gol".

El mister quiere que el equipo se haga fuerte en Nou Morvedre, y a pesar de enfrentarse a un conjunto de la parte medio alta, quiere que los puntos se queden en Sagunto: "Volvemos a casa y es necesario ganar para salir del descenso y tenemos que conseguir esa victoria que se nos lleva resistiendo ya durante tres jornadas".

Delante tendrán a un equipo que llega al partido séptimo en la clasificación con 12 puntos, el doble que los saguntinos. Viajan a Sagunto con ganas de llevarse los tres puntos de Nou Movedles, pues son los que necesitan para poder pelear por la quinta plaza de la tabla, la última que marca el play off de ascenso.

Partido igualado

Sobre el Andratx, Escobar cuenta que se trata de "un equipo muy serio que está en la zona media alta. Es un conjunto que sale muy bien a la contra y que juega en un campo parecido al nuestro y, por tanto, se adaptará perfectamente al terreno de juego de Nou Morvedre, que muchas veces juega a nuestro favor".

"Volveremos a vivir en nuestro campo un partido muy igualado, como todos los de esta categoría. Hago un llamamiento a la afición para que venga a animarnos y como siempre hagan de Nou Morvedre nuestro fortín", concluye el técnico.