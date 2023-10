El Grupo Espiga va ser fundat al setembre de 1984, va nàixer del treball i esforç comú de joves voluntaris i la Comunitat de Germanes de l’Anunciata de Sagunt per desenvolupar els objectius de la Pastoral. Hui en dia, aquest grup, segueix la seua missió formant part de la parròquia Santa Maria de Sagunt.

L'Associació Grup Espiga va ser constituïda el 19 de maig de 2010 i reconeguda com a tal per la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques el 12 d'octubre del mateix any.

Actualment està formada per un bon grapat de persones que pretén com a objectiu general i fonamental l'educació en valors humà-cristians, la formació en l'àmbit de l'animació sociocultural, del temps lliure i del voluntariat social, de totes les persones als qui dirigeix les seues activitats des del carisma dominicà.

La dedicació i implicació de cadascuna de les persones voluntàries fa possible pas a pas la consecució de cadascun dels objectius esmentats.

Des d’aquesta humilde aportació, vull posar en valor la iniciativa de la germana de l’ordre de les dominiques LOLA, impulsora d’aquesta realitat hui en dia, i que des de fa quasi quaranta anys, molts saguntins i saguntines i jovenalla d'alguns pobles del voltant, s’hagen enriquit dels grans valors que la societat necessita per a ser més feliç.

Dedique la següent poesia a totes les persones que han fet, fan i faran, que viure una vida manifestant i oferint valors, sí que és possible. GRÀCIES PEL VOSTRE COMPROMÍS.

UN GRAN EJEMPLO A SEGUIR: GRUPO ESPIGA

(Dos jotabés encadenados heptadecasílabos)

I

Metafísicamente, cuando se “rompe” una buena espiga,

alimenta de esperanza a los que la vida bien castiga.

Bien claro lo tienen un grupo de jóvenes saguntinos,

que sabiendo de las necesidades humanas, caminos

abren, en silencio, pasito a pasito, ofreciendo trinos

de miel a aciagos, necesitados y gente sin destinos.

No me reprimí, ojos vidriosos por sonrisa contenida,

al oír por la radio a una juventud muy comprometida.

Colaborador y grandioso el GRUPO ESPIGA. ¡Qué se diga!

¡Grupo de saguntinos y saguntinas quitan espinos

ofreciendo corazón y tiempo en muy notable medida!

II

Sencilla juventud muy comprometida con muchas almas,

que convencido estoy que siempre agradecerán sin dar palmas.

Pioneros, monitores y voluntarios de “gran verdad”,

lo que bien hacéis hay que bautizarlo con grandiosidad.

Con vuestra fiel simpatía, naturalidad y hermandad,

haréis personas pacientes y con responsabilidad.

Quien a buen grupo se arrima, crecerá sin miedos y escudos,

manifestará valores y ayudará a los que estén “mudos”.

Estamos muy carentes de comprensión y de muchas calmas,

sé que con vuestro actuar, os lo agradecerá la sociedad;

porque para mí, sois la unión de dos palabras: “cojo” y “nudos”