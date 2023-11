"El servicio del PROP funciona en Sagunt a menos del 25% de su capacidad"

La oficina PROP de atención a la ciudadanía que posee la Conselleria está funcionando en Sagunt desde hace dos semanas "a menos del 25% de su capacidad, puesto que solo permite registrar documentación después de haber trasladado el servicio de información al Port de Sagunt". Así, al menos, lo aseguran desde Compromís per Sagunt, además de remarcar que se ha visto muy menguada la atención presencial en el mismo servicio de atención municipal (SAIC) con sede en la calle Camí Reial, "con tan solo cuatro funcionarios atendiendo, al reubicar el resto en la Tenencia de Alcaldía del Port, como consecuencia de unas obras que están haciéndose en el edificio administrativo" situado en el casco antiguo de la ciudad.

Compromís exige así el retorno al núcleo de Sagunt de los funcionarios del PROP y del SAIC que, según afirma, han sido trasladados al Port de Sagunt por las obras del edificio del Camí Reial. Lluís Alcaide, portavoz local del partido en Sagunt, acusa de "ineficiencia" al equipo de gobierno a la hora de prevenir esta situación y reubicar al personal en dependencias municipales próximas a las actuales para continuar dando servicio en el núcleo de Sagunt.

En palabras de Alcaide: “Esta situación demuestra una vez más la falta de previsión y diligencia en la gestión municipal del actual equipo de gobierno que piensa más en el postureo y la proyección pública que en resolver los problemas de la ciudadanía de este pueblo. Sobre todo, en competencias propias del ayuntamiento como la atención e información presencial a los vecinos y vecinas de Sagunto.”

Según el portavoz local de Compromís: “Se trata de unas obras previstas desde hace tiempo, el suficiente para ser capaces de reubicar al funcionariado del SAIC y PROP en otras dependencias municipales del núcleo de Sagunt, como se hizo en tiempo de la pandemia, por ejemplo. Espacios y medios para ubicarlos hay de sobra. Somos sabedores que desde Mantenimiento se propusieron otros espacios más próximos donde reubicar a los trabajadores, y todas las propuestas fueron rechazadas. Nos gustaría saber el motivo.”

En cuanto al perjuicio que supone para la ciudadanía, Alcaide se muestra categórico: “No solo es que discrimina y es un desprecio a la ciudadanía de Sagunto, sino que puede suponer perjuicios personales, profesionales, económicos y vulnera derechos básicos de las personas que viven en uno de los dos núcleos de la población. Se obliga, por tanto, a las personas más necesitadas, vulnerables, mayores o con problemas de movilidad, a desplazarse al Puerto de Sagunto para realizar trámites relacionados con la administración local y autonómica, cuando el uno de los principales objetivos de estos servicios es acercar la atención a las personas.”

Mal funcionamiento

Para concluir, Lluís Alcaide critica el mal funcionamiento del servicio de atención a la ciudadanía: “Esta situación se agrava cuando vemos que diariamente las citas previas del SAIC se colapsan, la página web se bloquea y no funciona correctamente. Además, no hay citas de padrón o son escasas y los tiempos de espera para todo tipo de citas es realmente excesivo. Estos servicios están pensados para aproximar y facilitar las gestiones cotidianas de los ciudadanos y se tienen que asegurar por parte del gobierno municipal para favorecer la rapidez y la eficacia de cara a toda la ciudadanía. También en el funcionamiento eficaz del aparato administrativo, en aquellas cosas que no son tan vistosas, pero que nos afectan a todos y todas en el día a día, se tiene que demostrar la buena gestión de la institución.”