Las marquesinas de los autobuses han amanecido en el Port de Sagunt repletas de carteles reivindicativos en los que los jóvenes de Iniciativa Porteña reclaman "un servicio digno para desplazarse hasta Valencia y la llegada del tren y del metro hasta el Port.

IP ya se reunió el pasado 11 de octubre con la Autoridad de Transporte Metropolitana de Valencia para buscar soluciones ante el colapso de los autobuses, pero desde Jóvenes Porteños manifiestan estar “hartos de una situación que parece no tener fin”. Ya que consideran que “el plazo que nos dieron fue que en marzo entrarían en vigor las nuevas mejoras y horarios, pero somos escépticos en esta cuestión y pensamos que se demorará incluso más”, afirmaban en un comunicado.

Riesgo de accidente

La asociación juvenil de Iniciativa Porteña “considera que mirar hacia otro lado o dejar pasar el tiempo no soluciona el problema y se debe tomar conciencia y atajar el asunto, puesto que los ciudadanos no somos mercancía y un accidente puede tener graves consecuencias, sobre todo para los pasajeros que van de pie hacinados en un estrecho pasillo”.

Jóvenes Porteños también considera que “se debe abrir la perspectiva en cuanto al transporte público y buscar alternativas. No podemos estar toda la vida viajando en autobuses, puesto que como ya se ve, el sistema ha colapsado y no por aumentar las frecuencias se va a reducir el problema. Es necesario que los políticos locales se crean que la llegada del metro es posible y toquen a las puertas que haga falta. Lo mismo ocurre con el tren de cercanías. ¿De verdad el Ministerio de Fomento no quiere realizar una obra que ronda los 3 millones de euros? ¿O son los políticos locales los que ni siquiera se han preocupado por el proyecto?", preguntan en una nota.

Para finalizar, desde JP, señalan estar "hartos de tanta desidia en el transporte público. Es necesario que las autoridades den un paso adelante porque los usuarios no podemos esperar hasta marzo de 2024 para ver alguna mejora. Además, tomaremos las medidas que hagan falta para hacer visible el problema”.