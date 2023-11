El alcalde de Torres Torres le quita todas las delegaciones a su número dos

El alcalde de Torres Torres, Javier Peris (PP), ha cesado de su cargo de primer teniente alcalde al número dos del grupo municipal, el popular José Luis Ventura. Además, el presidente de la corporación le ha retirado todas las concejalías que llevaba como Urbanismo, Telecomunicaciones y Agricultura-Medio Ambiente. Así, la tenencia de alcaldía primera recae ahora en José María Nadal, el número cuatro en la lista electoral.

Tal y como asegura Peris a Levante-EMV, el motivo de la decisión han sido las discrepancias internas que han surgido cuando Ventura "quiso cobrar un sueldo del ayuntamiento, a lo que yo me negué rotundamente. Primero, porque el presupuesto de este ayuntamiento no lo permite. Hay que recordar que ronda los 700.000 euros y no llega para todo, es un presupuesto muy pequeño".

Por otro lado, "le recordé que históricamente ningún concejal ha cobrado desde 1999 y por último, tampoco el alcalde. Yo me comprometí con mis vecinos y vecinas a que trabajaría por mi pueblo sin cobrar un sueldo y por mimetismo, ellos deberían hacer lo mismo. Pero parece que no lo ha querido entender, se ha enfadado y ha dejado de venir al ayuntamiento", añadía Peris.

De esta manera, justificaba el alcalde la retirada de todas las competencias.

Sin explicación

Este diario se ha puesto en contacto con el afectado, quien ha afirmado que "la decisión se ha tomado de forma unilateral, sin hablar con nadie", decía respecto a un cese aprobado mediante una resolución de alcaldía. A esto añade que "no me ha dado ninguna explicación y, a día de hoy, sigo sin tenerla". Ventura no ha querido hacer más declaraciones "por respeto a mi partido", decía tan solo unos meses después de que los populares llegaran al gobierno de Torres Torres tras ganar las últimas elecciones.