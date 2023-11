Los jugadores del primer equipo del CD Acero lanzaron esta semana un comunicado, a través de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), para denunciar "la complicada situación" que están viviendo. La plantilla rojiblanca denuncia impagos de dos mensualidades e incluso de cantidades correspondientes a la temporada pasada, pero no solo eso, critican la "situación de dejadez total del club" que fue penalizado al inicio de temporada y, de nuevo, esta jornada por alineación indebida.

El entrenador rojiblanco, Joaquín Poveda, no ha querido pronunciarse sobre el tema de los impagos, y ha manifestado a Levante-EMV que el miércoles por la noche tuvieron "una reunión con la junta directiva del club y van a desarrollarse cambios muy importantes que comunicaremos la próxima semana". Por otro lado, con respecto a la alineación indebida, Poveda explica que "estábamos con muy buena dinámica de victorias, ya que hemos sumado 13 de los últimos 18 puntos, pero un error federativo nos ha hecho perder 3 puntos en los despachos por alineación indebida que vamos a luchar en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), porque hay jurisprudencia en otros casos idénticos al de nuestra denuncia". El entrenador aboga por la lucha y habla de error federativo, al tiempo que lamenta que "si no hubiera sido por eso, el equipo estaría a un punto de play off".

Sobre los impagos, los jugadores piden en el comunicado de la AFE que se encuentre "una pronta solución satisfactoria para la entidad y para todos los que formamos parte del club en estos momentos". Pero no solo denuncian los impagos, sino la "dejación total por parte del club en muchos aspectos, sintiéndonos en cierto modo abandonados. No se nos facilita a los jugadores comida ni dietas cuando jugamos fuera de casa y finalizan los encuentros a la hora de comer. A mayores, recientemente se nos ha dado un partido por perdido como consecuencia de una alineación indebida, lo que demuestra una gestión deficiente".

Promesas incumplidas

El equipo explica que el comunicado llega después de mucha insistencia a la directiva para que se aporten soluciones, pero lamenta que "las promesas efectuadas para arreglar la situación han resultado incumplidas de manera reiterada". La plantilla añade que "todos los futbolistas del CD Acero reiteramos nuestro compromiso para continuar ofreciendo el máximo rendimiento, que permita sacar adelante a este histórico club, pero debe existir también un compromiso por parte de los responsables del club para resolver esta situación en el más corto espacio de tiempo posible".

La deficiente gestión del club que denuncia la plantilla del primer equipo no solo está afectándoles a ellos, ya que, tal y como denuncian en el comunicado, "el funcionamiento del club está siendo muy deficiente, generándose problemas en todos los ámbitos, incluido el fútbol base. En este sentido, nos solidarizamos con los entrenadores de la escuela, a los que se adeudan mensualidades tanto de la presente como de la pasada temporada".

Benjamín B

El pasado 20 de octubre el benjamín B del CD Acero no pudo jugar su primer partido de liga, porque según cuentan los padres "la directiva no hizo los trámites administrativos que debía hacer". El partido constó como que el equipo rojiblanco no se había presentado, porque al inicio liguero el conjunto "no tenía los entrenadores que la federación exige. Los niños quedaron desilusionados, porque si se presentaron al encuentro y no entendían lo que estaba ocurriendo y por qué se daba el partido por perdido", lamentan los padres.

"No pagan a los entrenadores de la escuela y la temporada nos cambiaron entre tres y cuatro veces durante la temporada pasada", insisten estas fuentes. Una de las familias de un benjamín cuenta que este año "nos reunieron para que continuáramos, porque estábamos bastante descontentos. Les dimos un voto de confianza, pero después de lo ocurrido en el primer partido varios desapuntamos a nuestros hijos".

Demanda en el juzgado

Estas voces explican que "hemos presentado una demanda en el juzgado para que nos devuelvan el dinero de la inscripción, porque no hemos desapuntado a nuestro hijo por capricho, sino porque los entrenadores no tienen titulación y la gestión es cada vez peor", concluye uno de los padres del equipo benjamín B.

Levante-EMV trató de ponerse en contacto con directivos del CD Acero sin obtener respuesta.