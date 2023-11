El 13 de setembre el general Primo de Rivera va fer un colp d’estat. L’ordre del 30 de setembre ordenà la constitució de nous governs municipals amb els vocals associats. En el diari Las Provincias del 6 d’octubre s’enumeraven alguns dels nous alcaldes nomenats en el Camp de Morvedre. S’esmentaven els següents: Benjamín Martínez (Alfara de la Baronia), Benjamín Mestre (Algímia d’Alfara), Vicente Peiró Ferrer (Faura), José Marzal (Canet d’en Berenguer), José Aznar Benet (Gilet), Ramón García (Petrés) i Pascual Sevilla Pérez (Quart de les Valls).

A Estivella va ser elegit José Álvarez Furió, com s’arreplega en les actes municipals. És curiós que allí, com en unes altres localitats, els elegits no tenien voluntat de dedicar-se a la política municipal. Álvarez tenia 69 anys. Al cap de 15 dies de ser nomenat, ja volia dimitir. Tanmateix no fou acceptada la renúncia fins al mes de febrer. En alguns casos les dimissions foren reconegudes. De fet, a Sagunt Manuel Peris Girona va al·legar que tenia una ceguera física provocada per unes «cataratas sensibles» i li l’acceptaren.

El Ple de constitució del nou Ajuntament es va fer a Sagunt l’1 d’octubre amb la presència de Vicente Callao Marrama, tinent de la Guàrdia Civil i cap de la línia. L’anterior corporació, presidida per José Casanova Ramos, va estar present per a aprovar l’acta anterior. Es retirà posteriorment. Després, van entrar els primers vocals associats. Estos eren: Francisco Benet Martínez, Cayetano Pau Benito, Miguel Mateu Villaplana, Mariano Agustí Galarza, Francisco Juesas Martín, Claudio Domínguez Caudet, José Cotanda Nicolau, Manuel Monzó Colomer, Pedro García Lluch, José Martí Gutierrez i Juan Rios Guillem. A més, faltaven: Zoilo Vivanco Ortíz, José Bru Villar (menor) i Manuel Martínez Gallego. A través d’una votació secreta, fou elegit com a alcalde Francisco Benet Martínez. El fet que fora un agrimensor pràctic i l’únic membre que tenia títol professional el capacitava per al càrrec.

Futbol

El futbol comarcal va tindre gran protagonisme en la premsa valenciana. El Diario de Valencia esmentava el 16 d’octubre l’empat per dos gols del Saguntino FC en el partit contra España FC. Van marcar Torres i Jimeno. També s’afegia que en el grup B havia guanyat per un gol el Sagunto a Europa. En el diario El Pueblo del 17 d’octubre es completava la notícia. Es deia que s’havia jugat en el camp de Benimàmet en un dia de pluja a les 15.45 hores. El triomf va ser possible a través d’un penal. El corresponsal destacà que els jugadors saguntins destacats foren: Garrido, Bayarri, Llorens i els germans Giménez.

En la vida municipal del mes d’octubre, per la seua singularitat, cal destacar la presentació d’un informe dels enginyers de la granja escola d’agricultura de Burjassot dedicat a la contaminació que la siderúrgica estava exercint sobre els cultius. En el mes de novembre, cal destacar que es van reunir els diferents representants municipals de la comarca per a posar en marxa el projecte de carretera de Canet d’en Berenguer a Algímia d’Alfara. Este havia de passar per la subcomarca de les Valls. En representació de Sagunt va estar el regidor Bru.

En el mes de novembre s’enfrontaren els equips de futbol Saguntino i Hispania. Però, eixa i unes altres notícies, formaran part del següent De cent en cent.